في اليوم الخامس للحملة القبض على 3 مرتزقة وكمية من الأسلحة والذخائر

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد حملة "الانتقام لشهداء الرقة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية بمساندة من قوات التحالف ضد خلايا مرتزقة داعش.

وجاء في نص البيان:

"تستكمل القوات المشتركة في حملة “الانتقام لشهداء الرقة” عمليات التمشيط في اليوم الخامس للحملة.

وأنهت القوات المشتركة يوم أمس تمشيط حي الفرات وأحياء طريق الكورنيش نزلة شحادة في مدينة الرقة إضافة لبلدة الصفصافة بريف الطبقة الشرقي.

وعثرت القوات المشتركة أثناء عمليات التمشيط على كمية من الأسلحة والذخائر وكُتب شرعية ورموز خاصة بتنظيم داعش، وألقي القبض على ٣ عناصر لداعش خلال عمليات التفتيش.

صباح اليوم، بدأت القوات عمليات التمشيط بحي الأكراد في الجهة الشمالية لمدينة الرقة، إضافة للبدء بتمشيط مدينة الطبقة ومازالت عمليات التفتيش مستمرة".