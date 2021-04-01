في اليوم الـ5 من الحملة: عمليات البحث والتفتيش تبدأ في القاطع السادس

وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، الماضي 28 اذار الماضي، حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة. ولا تزال مستمرة بعد دخولها في يومها الخامس على التوالي.

وكانت قوى الأمنية قد انهت يوم أمس من القاطع الرابع والخامس وعثروا على معدّات عسكرية وأنظمة تفجير لعبوات ناسفة، إلى جانب بعض الألبسة والحقائب العسكرية، وبعض من أجهزة المحمول التي طمرت في أرضية الخيم.

كما ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خلال عمليات التفتيش والبحث يوم أمس القبض على مرتزق داعشي جزائري الجنسية المدعو "محمد عبد الرحمن شريف دباخ " وقاضي الشرعي لمخيم الهول المدعو "أبو محمد الجميلي".

ويتألف مخيم الهول من 8 قطاعات رئيسة، يقطنها أكثر من 60 ألف شخص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، ويعدّ من أخطر المخيمات في العالم لاحتوائه على أُسر مرتزقة داعش الأكثر تطرّفًا".

فيما لا تزال الجهات الأمنية مستمرة في تجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم.

(م ح)

ANHA