في اليوم الـ 70 معتصمو سيمالكا يوجهون النداء إلى منظمات حقوق الإنسان

لليوم الـ 70 تستمر فعالية الاعتصام في سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

نداء إلى المنظمات الإنسانية

الناطقة باسم مؤتمر ستار في قامشلو، شاهة خليل، ألقت كلمة باسم مجموعة قامشلو. وتوجهت بداية بالعزاء لذوي جميع شهداء الحرية، وأضافت: "منذ 70 يوماً يشارك الآباء والأمهات والشباب والمسنون في هذا الاعتصام من أجل استلام جثامين شهدائنا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كان الـ 10 من شهر كانون الأول يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وبهذه المناسبة نقول؛ أين هي حقوق الإنسان؟ نحن نشارك في هذه الفعالية منذ أيام من أجل استلام جثامين أبنائنا إلا أن العالم أجمع يلتزم الصمت".

وحول هجمات الدولة التركية ودور الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الهجمات، قالت شاهة خليل: "الدولة التركية نفذت مجزرة في قامشلو، وفي شنكال تواصل هجماتها. كما تستمر هجماتها ضد روج آفا وشمال وشرق سوريا. والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم الدولة التركية في هذه الهجمات، ويمهد لها الطريق في مناطق الكريلا، ويشاركها المعلومات الاستخباراتية، لذلك فهي ترتكب الخيانة".

وأضافت شاهة خليل: "نقول كفى لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وصمت منظمات حقوق الإنسان. سوف نواصل هذه الفعالية حتى استلام جثامين أبنائنا. سوف نصعّد نضالنا حتى تحقيق النصر لثورتنا".

واستلمت مجموعة قامشلو مناوبة الاعتصام من مجموعة عامودا.

وكان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أطلق بتاريخ الـ 5 من تشرين الأول الفائت، مناوبة الاعتصام في سيمالكا للمطالبة بجامين الشهداء الذين استشهدوا على الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ك)

ANHA