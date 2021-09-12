في اليوم الـ 290 الإعلان عن انتهاء حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية

وكان معتقلو PKK و PJAK قد بدؤوا في الـ 27 من تشرين الثاني عام 2020 بإضراب مفتوح عن الطعام من أجل رفع العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان المعتقل منذ 22 عاماً في سجن ايمرالي ومن أجل إنهاء انتهاك حقوق الإنسان في المعتقلات. واليوم تم الإعلان عن إنهاء حملة الإضراب عن الطعام في السجون

في اليوم الـ 290 من الحملة أعلن دنيز كايا باسم معتقلي PKK و PJAK انتهاء حملة الإضراب عن الطعام.

وجاء في البيان:

" نحن معتقلي PKK و PAJK وعلى أساس حملة " حان وقت الحرية" التي بدأت بها حركتنا قبل عام انضممنا في الـ 27 من تشرين الثاني 2020 إلى الحملة. حملة " سنكسر العزلة، نسقط الفاشية ونتحرر مع القائد" تدخل عامها الثاني. من الواضح أن شعبنا تحمل مسؤولياته ومهامه وبدأ بالتحرك. هدف معتقلي PKK و PJAK كان الانضمام بشكل قوي إلى حملة الحرية. على شعبنا، الشبيبة، المرأة، أمهات السلام والمؤسسات الديمقراطية أيضاً رفع أصواتهم أكثر في مواجهة الإبادة والفاشية. في هذه المرحلة، مرحلة حملة " حان وقت الحرية"، مسؤولية الشعب والمؤسسات الديمقراطية كبيرة جداً. نرى بأن المقاومين والفدائيين الطليعيين من الكريلا يؤدون كل مسؤولياتهم على أكمل وجه. نحن على ثقة بأنه في المرحلة الجديدة من الحملة سيقوم شعبنا وقوات الكريلا معاً بتصعيد النضال. ونحن معتقلي PKK و PJAK أيضاً مستعدون للتضحية من أجل قائدنا وشعبنا وحرية وطننا. يظهر بأن نهاية نظام AKP-MHP الفاشي قد أتت. ونحن أيضاً سنقاوم بروح مقاومة سجن آمد في 12 أيلول وسننتصر. في إطار روح مقاومة مظلوم دوغان، الأبطال الأربعة و14 تموز التي تمثل ميراث بحثنا عن الحقيقة والحرية سنقاوم حتى تحقيق حرية القائد وكردستان حرة وتركيا ديمقراطية.

نحن نتخذ من نداء لجنة السجن من PKK وPJAK أساساً لنا ونحن معتقلي PKK و PJAK نعلن انتهاء حملتنا حملة الإضراب عن الطعام من اليوم وصاعداً. نحن معتقلي PKK و PJAK سنشارك في حملة الحرية بفعاليات مختلفة. نحن الرفاق الذين نقاوم في السجون سننضم بشكل أقوى إلى خط القائد آبو ونجعل من الحياة مع القائد آبو أساساً لنا".

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ANHA