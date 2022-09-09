في اليوم الـ 16 لحملة الإنسانية والأمن العثور على كميات من الذخيرة وأعلام داعش

دخلت حملة الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة في مخيم الهول يومها الـ 16.

مراسلو وكالتنا الذين يتابعون مجريات الحملة عن كثب أفادوا أن قوى الأمن الداخلي عثروا اليوم خلال التفتيش في القسم الثالث على سلاح كلاشينكوف و9 مخازن، وأعلام داعش وحقائب عسكرية وكذلك على حبوب خاصة بوقف النزيف وحقن وكفوف عسكرية وجعب عسكرية وجهاز لوحي بالإضافة إلى كميات من الذخيرة كانت مخبأة تحت الأرض في إحدى الخيم.

وفيما تستمر الحملة، من المرتقب أن تدلي قوى الأمن الداخلي خلال الساعات القادمة ببيان حول مجريات الحملة في يومها الـ 16.

ANHA