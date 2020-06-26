في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة في مدينة قامشلو

يصادف اليوم 26 حزيران من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبهذه المناسبة نظمت قوى الأمن الداخلي مؤتمراً صحفياً في مدينة قامشلو، شارك فيه ممثلين عن هيئة الداخلية، وهيئة الصحة، بالإضافة إلى هيئة المرأة، وعدد من أعضاء مكافحة الجريمة المنظمة لقوى الأمن الداخلي.

كلمة هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة ألقاها الإداري ريان أخته أشاد فيها بـ "تفاني القوى الامنية في مكافحة هذه الآفة التي تضر بالمجتمع وأخلاقه، والتأثير السلبي على تطوره ورقيه"، وشكرت كل الجهود المبذولة من قبل القوى الأمنية كافة، ومكافحة الجريمة المنظمة، في ملاحقة التجار ومروجي هذه الآفة.

ودعا ريان أخته كافة أبناء المنطقة إلى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن حالات مشبوهة بالإتجار والترويج أو التعاطي، لبناء مجتمع أخلاقي خالي من مدمني المخدرات.

وبدوره أوضح قال الإداري في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة حمدان خليل، إن ثورة 19تموز كانت ثورة متعددة الجوانب، ومن أبرز جوانبها حماية المجتمع، وعلى رأسها مكافحة مروجي المخدرات.

وتقدم حمدان خليل بالشكر إلى قوى الأمن الداخلي، وأجهزة النيابة لتصديهم لهذه الآفة، مقدمين هذا الإنجاز للإنسانية جمعاء.

وتلاها قراءة بيان من قبل الإداري في قسم مكافحة الجريمة المنظمة أحمد حاجي وجاء في نص البيان:

"أضحت المخدرات آفة خطيرة ابتعلت عدداً كبيراً من الشباب في مختلف المجتمعات، ولا نبالغ إذا ما قلنا إنها وسيلة من وسائل الحرب في هذا الزمن، تستهدف فئة الشباب وذلك لما لها من أثار تدميرية على شخصية الإنسان، والتي تمتد لتصبح كالانفجار البركاني الذي يطول شظاياه جميع من حوله ويصل إلى الأسرة ومنها إلى المجتمع ككل في العنف المنزلي وتشريد الأبناء وتفكيك الأسر، وارتكاب الجرائم ما هو إلا نتاج انتشار المخدرات في المجتمعات".

البيان أوضح أن قوى الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة، استطاعوا تحقيق انجازات كبيرة ومبهرة في ضبط المتهمين بجرائم المخدرات "والسعي جاهداً في هذا العام للتقليل والحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال عمليات رصد ومتابعة، تمكنا من خلالها القبض على شبكات تورطت بالإتجار والترويج لهذه المواد بالإضافة إلى اشخاص كانت لهم اليد في نشر هذا الخطر على المجتمع".

وبيّن البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على 313شخصاً بين تجار ومروجين ومتعاطين وضبطت معهم كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة ومواد مخدرة أخرى.

وكشف البيان عن كميات المواد المخدرة من حشيش وحبوب ومواد مخدرة أخرى خلال الفترة بين 26 حزيران عام 2019 إلى 25 حزيران 2020، وهي كالتالي:

حشيش53,807 كليو غرام، سجائر محشوة بالحشيش 63سيجارة، نبتة حشيش(قنبز)13نبتة حشيش و (875)غرام قنبز، هيروئين (2,432)كيلو غرام، كوكائين 2غ.

وانتهى المؤتمر الصحفي بإتلاف المواد المخدرة وحرقها من قبل قوى الأمن الداخلي.

(ي م- س أ/ك)

ANHA