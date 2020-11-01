في اليوم العالمي للتضامن مع مقاومتها...مطالبات بحماية كوباني

وأُصدر البيان من قبل اتحاد مثقفي كوباني بعد مرور أكثر من 6 أعوام على إعلان الدول تضامنها مع مدينة كوباني، وإعلان يوم 1/11/2014 يوم التضامن العالمي مع مدينة كوباني، وخروج الملايين في بلدان عدة حول العالم في مسيرات دعم رُفعت فيها أعلام وحدات حماية الشعب، وتمت المطالبة بالتدخل لحماية المدينة أمام هجمات داعش.

وجاء في نص البيان الصادر من اتحاد مثقفي مقاطعة كوباني:

"لقد حققت مدينة كوباني رمزيةً بطولية، وعرفها التاريخ أواخر عام 2014 بعد أن دَحرت مرتزقة داعش، الذين كانوا يُعتبرون خطراً على العالم أجمع، فتحولت بذلكَ من مدينة مهمشة إلى مدينة "المقاومة والصمود"، واعتُبر يوم الأول من تشرين الثاني يوم التضامن العالمي معها ومع مقاومتها الباسلة.

وبعد مضي ست سنوات من الهجمة الشرسة على مدينة كوباني من قبل مرتزقة داعش والدولة التركية التي كانت وما زالت ترعى هذا التنظيم الإرهابي، تُجدد الدولة التركية مساعيها لإحياء الامبراطورية العثمانية بهجماتها المستمرة على المناطق الآمنة، وقامت باحتلال عفرين و كرى سبي و سري كاني، و أحدثت تغييرات ديموغرافية في المناطق التي اغتصبتها من شمال وشرق سوريا، ولم تكتفِ بهذا فقط بل خرقت جميع العهود والاتفاقات التي أبرمت من أجل وقف إطلاق النار، كما أنها أثبتت همجيتها من خلال قصف المواقع الأثرية في عفرين وقطع المياه عن مدينة الحسكة، وضرب الأمن والأمان والمدنيين في عين عيسى وقرى كري سبي في الآونة الأخيرة، كما أنها تعمل جاهدة لضرب الرابط الأخوي بين مكونات الشعب في الشمال والشرق السوري من خلال زرع الفتنة، وتحاول جاهدة وبكل طاقتها إحياء تنظيم داعش الإرهابي لخدمة أهدافها في كل من القارتين الآسيوية والأوروبية وحتى القارة الأمريكية.

ولم تتوانَ عن ضرب المقاومة في حفتانين وقنديل وبعض المناطق الأخرى، وزرع الفتن بين الأحزاب السياسية التي كانت على طاولة الحوار بهدف توحيد الصف والرؤى الكردية، وكل هذا على مرأى ومسمع الدول المراقبة للوضع الأمني السوري وأبرزها أمريكا وروسيا والأمم المتحدة.

إننا في اتحاد مثقفي مقاطعة كوباني نتوجه إلى العالم أجمع وللدول التي أعلنت تضامنها مع كوباني خاصة، وفي هذا اليوم التاريخي يوم التضامن العالمي مع كوباني، ونتمنى ألا يكون هذا اليوم مجرد شعار بل واقعاً وحقيقة تتلقى دعماً وتضامناً دولياً لرد العدوان التركي عن مدينة كوباني، فترك الشعب الكردي تحت رحمة الهمجية التركية يعتبر خيانة للكرد وللشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل نشر الخير والسلام".

(ن ك/ج)

ANHA