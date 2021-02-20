في اليوم العالمي للغة الأم.. جامعة كوباني تدعو الكرد إلى التمسك بلغتهم

وقال الرئيس المشترك لكلية الآداب في جامعة كوباني، عكيد ناصرو، في معرض قراءته للبيان من أمام مبنى الجامعة في مدينة كوباني، بحضور العشرات من الطلاب ومعلمي الجامعة، إنهم يرون تعدد اللغات في العالم ثروةً وتطورًا.

وناشد عكيد ناصرو الذي قرأ البيان باللغة الكردية منظمة اليونيسكو لسد الطريق أمام الذهنيات التي تتعدى على الجمال والحقوق الطبيعية للشعوب، وأن تتعامل بحساسية بالغة مع الخصوصيات المجتمعية.

وأضاف: "إن قمت بتعليم الأطفال الكرد اللغة الأم في دولٍ مثل تركيا والعراق وسوريا وإيران، أو أديت أغنية، تتم محاكمتك وسجنك لسنين، أو يتم قتلك، ومؤخرًا، أصدرت السلطات الإيرانية قرارًا بحبس معلمة اللغة الكردية "زارا محمدي لعشرة سنوات لأنها كانت تعلّم الأطفال الكرد اللغة الكردية، وفي تركيا أيضًا، تسعى تركيا بشكل يومي إلى محو اللغة الكردية".

وأشار ناصرو إلى أن من أهم أسباب "اندثار اللغات" هو عدم تحدث أفراد تلك الأمة بلغتهم.

وتطرّق البيان إلى لحديث عن اللغة الكردية، إذ قال عكيد ناصرو في سياق قراءته للبيان "تعتبر اللغة الكردية من اللغات الأكثر قِدمًا في التاريخ، هناك آثار لهذه اللغة على العشرات من الأماكن الأثرية التي كانت مهدًا للحضارة، وفي روج آفا يتلقى مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ تعليمهم بلغتهم الأم، اللغة الكردية، ويجب أن يكون هذا الأمر معلومًا، وأن يعلم العالم هذه الحقيقة".

ودعا ناصرو، في ختام بيان الجامعة، الكرد إلى دعم اللغة التي ورثوها من أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم وأن يكون الجميع أهلًا لها، وأن يتم تعليمها بطرق أفضل للأجيال الجديدة، "على الكرد، ليس اليوم فقط، وإنما دائمًا أن يقرؤوا ويفكروا ويتحدثوا ويكتبوا بلغتهم الأم".

(ج)

ANHA