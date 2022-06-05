في اليوم العالمي للبيئة.. إدارة البيئة لإقليم الفرات تطالب الجميع بالحفاظ على نظافة البيئة

من أمام حديقة إدارة البيئة في إقليم الفرات بمدينة كوباني وبمشاركة العشرات من أعضاء إدارة البيئة ومشتل مشتنور في مقاطعة كوباني، تلت عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية في إدارة البيئة بإقليم الفرات دليفان أحمد بياناً بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وبارك البيان في بدايته اليوم العالمي للبيئة على الجميع وقال: " توجد ارض واحدة لنعيش عليها في هذا الكون وعليه يجب على الجميع تقوية ارتباطهم بالطبيعة للمحافظة على طبيعة وبيئة نظيفة".

وعاهد البيان بتحقيق بيئة نظيفة وفق الأسس التي دعا إليها القائد عبد الله أوجلان. ويشدد القائد عبد الله أوجلان على ضرورة الحفاظ على البيئة وتعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة وعدم الانجرار واراء الاستثمار الجشع للطبيعة بغاية تحقيق الربح الأعظمي.

وطالب البيان كافة الأهالي بالمحافظة على الأشجار والحدائق وعدم تخريبها. كما ناشد كافة المنظمات والمؤسسات العالمية والمحلية بدعم ومساندة إدارة البيئة لبناء بيئة نظيفة وطبيعة خلابة.

يعد يوم البيئة العالمي لعام 2022 أحد أكبر الأيام الدولية احتفالاً بالبيئة. ويعقد الاحتفال سنويًا بهذا اليوم منذ عام 1973، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد نما الاحتفال بهذا اليوم ليكون أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي. والذي يحتفل به الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

تستضيف السويد يوم البيئة العالمي لعام 2022. وتأتي احتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار” لا نملك سوى أرض واحدة“، مع التركيز على ’’ العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة".

(م ع/ د)

ANHA