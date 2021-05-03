في اليوم العالمي لحرية الصحافة... المركز الإعلامي لقسد يستذكر تضحيات الإعلاميين في شمال شرق سوريا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقال في البيان:

"بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ننتهز الفرصة في اليوم العالمي لحرية الصحافة لتذكير العالم بالتضحيات التي قدمها إعلاميو المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية و YPG YPJ ووسائل الإعلام الأخرى في سبيل الوصول إلى الحقيقة ونقل مجريات المعركة ضد داعش واعتداءات تركيا ومسلحيها على المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا إلى الرأي العام.

إعلاميو الإعلام العسكري الذين قدّموا المساعدة لكافة الوفود الصحفية لإتمام مهامهم الصحفية في مناطقنا كان لهم الدور الفعّال في تأكيد حقّ الوصول إلى المعلومة في أخطر مناطق الصراع ضد داعش في سوريا".

(ل)

ANHA