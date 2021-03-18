في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين.. الحياة متوقفة في الشهباء

يصادف الـ 18 من آذار من هذا العام الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بعد مقاومة تاريخية سطرها أهالي عفرين من الكرد والعرب والتركمان على مدار 58 يومًا.

ويعتبر أهالي عفرين القاطنون في المخيمات والبيوت شبه المدمرة في مقاطعة الشهباء، الـ 18 من آذار يومًا أسودًا بالنسبة لهم.

وأوقف أهالي عفرين المُهجّرون إلى مقاطعة الشهباء حياتهم اليومية، إذ أغلقوا محالهم ضمن السوق تنديدًا بالاحتلال التركي لمدينتهم.

ويستعد المُهجّرون وأهالي مقاطعة الشهباء التابعة لإقليم عفرين، اليوم، للخروج في تظاهرة حاشدة في الساعة 12 ظهرًا، بناحية فافين.

(س ر)

ANHA