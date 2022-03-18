أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، أغنيةً بعنوان "غاري نوروزا" بصوت وأداء الفنانين سمية محمد وباران دلبهار، وقد تم تصوير كليب الأغنية بمشاركة فرقة آكري، وتم إعداده في استديو مركز سردم للموسيقا.

الأغنية تتناول مراحل الهجمات التي تطال مناطق الدفاع المشروع في باشور والمقاومة التي تخوضها قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-STAR) ضد هذه الهجمات، ثم تصف مقاومة غاري على أنها استمرار لنوروز وأن هذه المقاومة تُحدّد بفكر القائد عبد الله أوجلان.

لقد شرح لنا الفنان باران دلبهار عنوان أغنية "غاري نوروزا" ومضمونها قائلاً: "إن جبال غاري تُعدّ رمزاً ومنبعاً لنوروز، في البداية أشعلت شعلة نوروز قبل 612 عاماً قبل الميلاد في غاري. هذا كان عندما عقدت ميديا معاهدة مع بابل ثم هاجمت نينوى. إذ يبدأ هجومهم على نينوى من جبل غاري. حينها أوقدت شعلة كاوا الحداد في غاري. وعلى هذا الأساس أطلقنا هذا الاسم على الأغنية".

كما كشف باران دلبهار الهدف من إطلاق أغنية "غاري نوروزا" في نوروز 2022، وذكر أن الهدف هو أن نوروز 2022 يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس قاعدة حزب العمال الكردستاني بقيادة القائد أوجلان، وقال: "إن ظهور القائد آبو هو بداية يومٍ جديد، وتأسيس حزب العمال الكردستاني هو ظهور شعلة نوروز مظلوم دوغان. لأنه لم يكن قد بقي وجودٌ لنوروز قبل ظهور حزب العمال الكردستاني، كنا نحتفل بنوروز داخل جدران المنازل بإشعال شعلةٍ صغيرةٍ من مشاعل نوروز".

يقول القائد عبد الله أوجلان: "حاولنا أن نستقبل ربيع عام 1973 بمجموعة صغيرة، وأمل ضعيف جداً وتحضير محدود. قلنا إننا سنذكر اسم وطننا في يوم نوروز وقلنا ’هنا كردستان‘".

(ر)

ANHA