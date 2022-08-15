في الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب.. أمهات السلام يستنكرن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أصدرت أمهات السلام في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اليوم بياناً استنكرن فيه هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وباركن الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب.

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، من قبل والدة الشهيدة شيروان، رغدة إيبش بحضور العشرات من أمهات السلام.

وجاء فيه:

"استمراراً لحملة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، في كل يوم وفي كل ساعة لازالت تركيا تمارس نهجاً تدميرياً وسلوكاً عدوانياً وسياسة انتقامية ضد شمال وشرق سوريا، وباستخفاف سافر لكل الأعراف والمعايير الإنسانية دون تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية".

شدد البيان "باسم أمهات السلام في حلب، نشجب ونستنكر بشدة هذه الأعمال اللا أخلاقية من قبل النظام التركي فإننا في الوقت نفسه نعتبر أن هذه الجرائم تأتي كحلقة ضمن المخطط العدواني التركي إزاء شعوب ومكونات المنطقة، وهو المخطط الذي لا تتوقف فصوله الدموية، وأن النظام التركي قرر تصعيد عدوانه، وتوسيع دائرة سفك دماء شعبنا، وما يجري بشكل يومي هي جريمة ترتكب على مرأى العالم؛ لإبقاء دوامة الدماء مستمرة ووضع العراقيل أمام الحلول.

ونعتبر هذا العدوان اعتداء على الإنسانية جمعاء وخرقاً فاضحاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نطالب أبناء شمال وشرق سوريا بالوقوف مع الإدارة الذاتية الديمقراطية ومساندة قوات سوريا الديمقراطية لأجل حماية مكتسباتنا وكرامتنا".

تابع البيان "نبارك الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة آب على القائد عبد الله أوجلان ملهم البشرية وعلى عموم الشعب الكردي وعلى عوائل شهداء الحرية والكرامة وعلى قواتنا العسكرية في ساحات القتال وجميع المناضلين والمناضلات في قمم جبال قنديل.

إن هذه المناسبة التي تجسدت في شخصية قائد عسكري رسخ في ذاته كل القيم الإنسانية أصبحت اليوم نبراساً في تاريخ شعوب المنطقة، وباتت قفز 15 آب نظرية ثورية من نظريات المدرسة الفكرية الديمقراطية وعبرت الحدود الجغرافية لشعوب الشرق الأوسط والعالم".

وفي نهاية البيان رددت أمهات السلام شعارات، عاشت مقاومة الشعوب الحرة في شمال وشرق سوريا، الموت للخيانة، يسقط الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ف)

ANHA