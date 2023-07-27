في الذكرى السنويّة لمجزرة قامشلو مطالباتٍ بمحاكمة مرتكبيها

قام مرتزقة داعش في 27 تموز عام 2016، بتفجير شاحنة مفخّخة في حي الغربي في مدينة قامشلو مرتكبين مجزرةً بحقّ أهالي المدينة، وأسفرت المجزرة عن استشهاد 62 شخصاً وإصابة أكثر من 176 شخصاً آخر، وأعلنت الإدارة الذاتيّة في العاشر من حزيران المنصرم عن أنّها عازمة على محاكمة مرتزقة داعش الأجانب.

وتحدّثت أسر شهداء المجزرة، إلى وكالتنا حول هذا الموضوع.

أُصيب محمد سعيد محمد البالغ (60) عاماً من العمر بجروح بليغة جراء الانفجار الذي وقع وهو عائد من عمله إلى المنزل، ليستشهد على إثرها في 7 آب من العام نفسه، ولا يزال هذا الجرح يكوي قلب زوجته مرضية محمد منذ ذلك اليوم.

مرضية محمد أشارت إلى ضرورة محاسبة مرتكبي المجزرة لإخماد نار الألم الذي يكوي قلوبهم حتى لو لم يكن كافياً لإخمادها تماماً، وسلّطت الضوء على قضية محاكمة المرتزقة قائلةً: "فلتكتوي قلوبهم كما اكتوت قلوبنا، لقد ألحق هؤلاء المرتزقة أضراراً كبيرةً بوطننا، ويجب محاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم".

واستشهد محمد أوسي البالغ (29) عاماً من العمر والذي كان يعمل في متجرٍ قريبٍ من موقع الانفجار مع عددٍ من رفاقه، وسردت لنا والدته، بدرية عثمان ما حصل لحظة سماعها نبأ استشهاد ابنها قائلةً: "عندما سمعت بذلك، انفجرت بالعويل، لقد أخرجنا شهداءنا من المتجر لكنّني لم أصدق أنّ ابني قد استشهد ونقلناه إلى عددٍ من المستشفيات".

وطالبت بدرية بمحاكمة المرتزقة قائلةً: "ليتهم يعدمونهم أمام أعيننا، لعل حرقة قلوبنا تخف، يجب إعدامهم".

من شهداء المجزرة أيضاً، عضو في قوى الأمن الداخلي، لقمان خلف البالغ (20) عاماً من العمر والابن الأوّل لوالديه، ووصفت والدته سميرة خليل يوم المجزرة باليوم الموجع والأليم، وأكّدت على أنّ قرار الإدارة الذاتيّة بمحاكمة المرتزقة صائبٌ تماماً.

(ر)

ANHA