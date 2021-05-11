في الذكرى الرابعة لتحرير الطبقة منظمات المجتمع المدني تطالب بإيقاف تركيا عند حدها

البيان ألقاه الإداري في منظمات المجتمع المدني، ميلاد فارس، من أمام مركزها في الحي الثاني من مدينة الطبقة بحضور عدد من أعضاء الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني.

وقدم البيان في مقدمته أحر التهاني والتبريكات لشعب الطبقة ولعموم الشعوب المقاومة في شمال وشرق سوريا بمناسبة تحرير المنطقة من رجس داعش وإنهاء حقبة الظلام التي عاشتها المنطقة بفضل دماء الشهداء.

وأضاف البيان "تحررت منطقة الطبقة بتضحيات قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، التي بذلت الغالي والنفيس لنزع الوشاح الأسود عن نقاء مدينتنا والقضاء على الظلام الدامس الذي جاءت به قوى الظلام المدعومة من الفاشية التركية".

وشدد البيان في مطالبه على إيقاف تركيا عند حدها وكف يدها عن استمرار دعم المجموعات المرتزقة التكفيرية التي عاثت في الأرض فسادًا.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بإخضاع تركيا للقانون الدولي والضغط عليها لإيقاف حربها على الشعب السوري في لقمة عيشه وإعطائه حقه من مياه نهر الفرات، حسب الاتفاقات الموقعة، والذي سبّب كارثة إنسانية في المنطقة.

(س ك/ مـ)

ANHA