في الذكرى الرابعة لاحتلال مدينتهم أهالي سري كانيه يطالبون بالعودة

بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال مدينة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي، تظاهر اليوم الآلاف من أهالي سري كانيه في مخيم واشو كاني.

وبدأت التظاهرة من أمام مدرسة مخيم واشو كاني، حاملين صور شهداء سري كانيه ويافطات كتب عليها "بالنضال والمقاومة سنعود إلى رأس العين، نضالنا مستمر حتى العودة الآمنة دون احتلال".

واتجه المتظاهرون صوب الخيمة التي نصبت للتنديد بالاحتلال التركي ومرتزقته، في بداية مخيم واشو كاني، مع ترديد الشعارات التي تندد بانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي.

وعند الوصول إلى الخيمة وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم إدارة مخيم واشو كاني من قبل الإدارية سورية محمد، وقالت في مستهل حديثها: "منذ أربعة أعوام ودولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يحتلون أراضينا ومنازلنا دون حق، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

وبينت سورية محمد، أن جميع دول العالم مشاركة في جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق أهالي سري كانيه بشكل خاص، ومكونات شمال وشرق سوريا بشكل عام.

وأكدت سورية، أن العودة لن تحصل إلا بخروج المحتل التركي ومرتزقته من أراضيهم ومنازلهم، لتكون عودة آمنة بعيدة عن جرائم المحتل.

وطالبت سورية محمد المجتمع الدولي بإيقاف انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وإخراج المحتلين من جميع الأراضي المحتلة.

واختتمت التظاهرة بعرض سنفزيون حول التعايش السلمي في المدينة قبل الاحتلال.

وفي السياق نفسه نظم مهجرو مخيم سري كانيه الواقع شرقي مدينة الحسكة تظاهرة حاشدة وخيمة اعتصام تنديداً باحتلال مدينتهم.

(كروب/ك)