في الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان مؤتمر تاريخي في مدينة لوزان السويسرية

في الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة لوزان، التي استندت إلى هجمات الإبادة الجماعية على الكرد في القرن الأخير، ستنظم مسيرة حاشدة ومركزية في مدينة لوزان.

سيستمر المؤتمر على مدى يومين

المؤتمر الذي عقد في صالة المؤتمرات في بياوليو (Salle de Congrès de Beaulieu)، شارك فيه أكثر من ستمئة شخص ستتم فيه مناقشة معاهدة لوزان، وسيستمر ليومين، في الجلسة الأولى، ستتم مناقشة اتفاقية لوزان ونتائجها في كردستان في الجلسة التي تديرها سلمى إرماك وخليل خزري، ستتحدث كل من مؤرخة العلاقات الدولية الدكتورة سهيلة القادري والأستاذة في جامعة صلاح الدين، البروفيسورة نارمين محمد أمين علي، والرئيس المشترك للجنة التنسيق لجامعات شمال وشرق سوريا الدكتور عبد الإله المصطفى والباحث والكاتب محمد بيرق.

في اليوم الثاني للمؤتمر ستعقد جلستان، ستتحدث في الجلسة الأولى بعنوان "وضع المرأة ونضال المرأة" والتي ستديرها كُرديه عمر وسحر آيدر، ومن جامعة بريمن، منوّر عزيز أوغلو ونرمين عثمان رئيس المؤسسات النسائية في السليمانية.

وفي الجلسة الثانية سيتم مناقشة وضع الشعوب الأرمنية والآشورية والكلدانية، حيث سيتحدث كل من الباحث الكاتب آيدن أصلان والمدرّب نايري مراديان.

وسيتحدث في الجلسة الأخيرة تحت عنوان "100 عام من النضال ضد نتائج معاهدة لوزان" وبإدارة بحره محمد محمود وروجان حازم، كل من البروفيسور الدكتور نايف بزوان من كلية الحقوق في جامعة فيينا ومن جامعة ياجيلونيان في بولندا الدكتور آزاد حاجي آغايي، والكاتب آريز عبد الله والكاتب الدكتور هفال أبو بكر.

في الجزء الأخير، سيتم الإعلان عن "الحل وإعلان المؤتمر" وسيتم الإعلان عن الإلغاء ومناقشته، سيتم الإعلان عن الإعلان النهائي للمؤتمر للرأي العام من خلال بيان صحفي يوم الاثنين 24 تموز الساعة 10:00 أمام مبنى Château d'Ouchy.

برنامج المسيرة والتجمع

وتجمّع الشعب الكردستاني في ساحة (Place de la Navîgation) في لوزان الساعة 11:30 اليوم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، للخروج في مسيرة انطلقت في الساعة 1 بعد الظهر ثم سيعقدون تجمعاً.

وسيشارك في الفعالية كل من، عضو لجنة لوزان يوكسل كوج، الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) زينب مراد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) بليسي جبار فرمان، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) آسيا عبد الله، رئيس الجمعية إبراهيم علي زاده، ممثلة حركة المرأة الكردستانية في أوروبا (TJK-E) شكران سينجار والفنانين نجم الدين غلامي وشفان برور، وجوبي فتاح ومزكين طاهر وناصر رزازي والفنان جومرد.

(ف)