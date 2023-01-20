في الذكرى الخامسة لهجوم الاحتلال التركي على عفرين.. الأهالي يجددون عهد المقاومة وتحرير مدينتهم

في الذكرى الخامسة لهجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين 20 من كانون الثاني عام2018، تظاهرعشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء؛ للتنديد بهجوم الاحتلال على عفرين.

وحمل المتظاهرون أغصان الزيتون، وصور شهداء مقاومة العصر بمرحلتها الأولى والثانية، ويافطات كتب عليها "عفرين لنا وستبقى لنا"، "لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي لشمال السوري"، "سنصعد من وتيرة نضال مقاومة العصر وندحر الاحتلال"، "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين".

وانطلقت المظاهرة، من الدوار الجنوبي للناحية وسط ترديد المتظاهرين شعارات تحي مقاومة العصر بمرحلتيها الأولى والثانية، وهتافات تدين الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان اتجاه جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مقاطعة عفرين وسكانها الأصليين.

وجابت المظاهرة الشارع الرئيسي في ناحية تل رفعت، لتصل إلى الساحة الرئيسة، ليقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو كلمة قال فيها: "اليوم يثبت أهالي عفرين المقاومون أن كافة المخططات التي حيكت ضدهم من قبل كافة الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال التركي فشلت ولم تحقق مرادها بتهجير الأهالي من المنطقة لتسهيل احتلالها ونسيان هدف الأهالي المتمثل بتحرير عفرين والعودة إليها".

وأشار علو إلى أن تقاربات الاحتلال التركي مع حكومة دمشق هدفها إبادة الشعب السوري، وممارسة السياسة القذرة ضده بشكل أكبر، فقط لمصلحة بعض الجهات وليس لحل الأزمة السورية، فالحل الوحيد متمثل بمشروع الإدارة الذاتية".

وأكد علو نحن أهالي إقليم عفرين ماضون على نهج المقاومة والنضال حتى تحرير عفرين.

من جانبها، قالت الإدارية في مؤتمر ستار في إقليم عفرين، منال شيخو "إن الاحتلال التركي يحاول إضعاف مقاومتنا بشتى السبل ومنها ممارسة الحرب الخاصة ضدنا، وتأثير على شعب عفرين المقاوم الذي كان على مدار خمسة أعوام الماضية منبراً للمقاومة والنضال ضد أهداف الاحتلال التركي".

ودعت منال في ختام حديثه كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومجلس الأمن إلى القيام بواجبها، وإخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين وتأمين عودة آمنة لهم.

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات التي تحيي مقاومة العصر، ومقاومة أهالي إقليم عفرين في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة.

( كروب/ف)

ANHA