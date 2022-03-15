حضر الافتتاح ممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والعشرات من أهالي ناحية الجرنية ومكاتب المرأة ومكتب تجمع نساء زنوبيا.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أدلى بعدها مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة ببيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس، أحمد الخلف.

وجاء في نص البيان "إن حكومة دمشق سببت المعاناة لملايين الناس وتسببت بتدمير البنى التحتية وتمزيق النسيج الاجتماعي وخلق الأزمات الاجتماعية والنفسية وتمثلت بظاهرة الضياع وفقدان الأمل والثقة بالذات وعجز الجميع عن إيجاد مخرج للأزمة والكارثة الإنسانية في سوريا".

مضيفاً "إننا نحمّل حكومة دمشق بالدرجة الأولى المسؤولية والتي رفضت إجراء إصلاحات ديمقراطية تلبي تطلعات أبناء سوريا في الحرية والعدالة. لقد رفضت جميع دعوات الحوار الداخلي للوصول إلى حل سلمي وأصرت للجوء للعنف المفرط ضد طلاب الحرية ومحاولة فرض الحسم العسكري بعد أن ساهمت بتدويل الأزمة السورية وفتح الباب للتدخلات الخارجية".

ونسب البيان مسؤولية "عسكرة الثورة وأسلمتها وانحرافها عن مسارها السلمي وظهور قوى متطرفة وإرهابية مدعومة من دولة الاحتلال التركي" إلى "عملاء الثورة المضادة والتنظيمات الإرهابية" أيضاً.

مشيراً إلى مساعي "أبناء الشعب السوري الحر وجميع القوى الوطنية الديمقراطية لإجراء حوار سوري جامع وتوحيد الرؤى لإنهاء المأساة الدامية لشعبنا وإنهاء الاحتلالات (..) وتحقيق أهداف الثورة في الكرامة والحرية والعدالة والمساواة".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان رحبت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الجرنية نسرين الحماشي بالمشاركين وهنأت أهالي الناحية بمناسبة افتتاح المركز.

وفي الختام قص مصطفى المحمد والد الشهيد محمد الحسين من أهالي ناحية الجرنية شريط الافتتاح، ليتجول الأهالي في أرجاء المركز.

الشهباء

كما تجمع، اليوم، العشرات من أعضاء وعضوات مجلس حزب سوريا المستقبل شهباء - عفرين، في مركزهم الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حيث أدلى الحزب ببيان بالتزامن مع الذكرى السنوية للأزمة السورية.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل عضو مجلس حزب سوريا المستقبل، محمد علو.

وجاء في مستهل البيان: "رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بدء الحرب في سوريا، فإن الأزمة السورية قد دخلت إلى مرحلة أكثر تعقيداً نتيجة استمرار التدخلات الإقليمية والعالمية في الوضع الداخلي لسوريا والتي زادت من التأجيج والتعقيد في حل الأزمة السورية وخصوصاً بعد اجتماع أستانا بين الأطراف التي تدير الصراع في سوريا، ومن الواضح أنه انبثق من تلك الاجتماعات مشروع تآمري جديد على الشعب السوري عامةً، ومناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص".

كما أشار إلى الهجمات والاعتداءات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا. وأشار بشكل خاص إلى الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، وأضاف "واتضح بأن هذا الهجوم ما كان سيحصل لولا التنسيق المباشر بين الدولة التركية والحكومة السورية ورعاية روسيا لها، وتبين أنهم ينسّقون ويحضّرون لهذا الهجوم منذ ستة أشهر".

وتابع البيان "ولا شك بأن إفشال هذا الهجوم سيفتح طرقاً جديدة أمام التعامل الدولي مع معتقلي داعش في شمال وشرق سوريا، وبأنهم قنبلة موقوتة تهدد كل العالم، ولا بد من إعادة هؤلاء المعتقلين إلى أوطانهم ومحاكمتهم".

ودعا حزب سوريا المستقبل – شهباء – عفرين إلى "الاعتراف الدولي بمجلس سوريا الديمقراطية وقواتها العسكرية والإدارة الذاتية لتكون جزءاً من الحل في سوريا".

(ك)

ANHA