في الذكرى الـ 29 لرحيلها.. استذكار الأم عويش في تل تمر والطبقة

في الذكرى السنوية الـ 29 لرحيل الأم عويش، والدة القائد عبد الله أوجلان، أدلت منسقية مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان بهذا الصدد.

وجاء في البيان الذي قرئ في ساحة مركز مؤتمر ستار بناحية تل تمر، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في الناحية، مادلين عبيد.

"وراء كل رجل عظيم امرأة، وأم القائد أوجلان كانت مثال للأم القوية والجسورة، حيث كانت أم فلاحة لعائلة صغيرة، وكانت صاحبة شخصية قوية تحث أبنائها على العمل بنشاط، وتدفعهم إلى أخذ حقهم وتطوير ذاتهم، وأن يكونوا أصحاب قرار وشخصية بين رفاقهم، ومن خلال شخصية الأم عويش تعرف القائد على قوة المرأة الكامنة خلف خجلها وخوفها وخلف حكم العادات وتقاليد المجتمع".

وتابع البيان: "المجتمع كان ينظر إلى المرأة على أنها ضلع قاصر، لذلك عندما تطورت شخصية القائد أصبح صديق للمرأة، وضمها إلى صفوف النضال من أجل حريتها وإخراجها من مستنقع المجتمعات البالية".

لافتاً إلى تطور المرأة وإثبات ذاتها في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية وحتى في الرئاسة المشتركة وإدارة المؤسسات جنباً إلى جنب مع الرجل بثقة وجدارة.

كما تابع البيان في السياق "وأخذت مكانتها في مراكز صنع القرار وأصبحت المرأة الدبلوماسية لإيصال أصوات النساء المناضلات والشعب المقاوم إلى المحافل الدولية".

وأكد بيان منسقية مؤتمر ستار في ناحية تل تمر أن المرأة التي استقت من فكر وفلسفة القائد أوجلان أصبحت حديث العالم في تصديها لمرتزقة داعش، كل ذلك من الجذور التي اكتسبها القائد من أمه في تلك القرية الصغيرة أمارا في ناحية خلفتي.

الطبقة

في السياق ذاته، استذكرت عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، خلال بيان، الذكرى السنوية لرحيل الأم عويش، والدة القائد عبد الله أوجلان، وأكدنّ أن ما قدمته الأم عويش وما بذله القائد آبو "هو دَين علينا الوفاء به".

وقرئ البيان بحضور عدد من ممثلات مؤسسات الإدارة المدنية في منطقة الطبقة وريفها ومنظمات المجتمع المدني، من قبل عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، نور الحفني، وذلك أمام مبنى التجمع، جاء فيه:

"كانت الأم عويش مثال للمرأة الحرة والقوية التي لم ترضخ يوماً للظلم، وربّت أبناءها على هذا الأساس، فهي من خلقت بشخصيتها قائداً عظيماً ووفياً لجهود أمه والمرأة، والذي تبنّى فلسفة حرية المرأة التي أوصلت ملايين النساء إلى طريق الحرية والكرامة في يومنا الراهن".

وتابع "يقول القائد أوجلان أن شخصية الأم عويش لها التأثير البارز في خلق شخصيته القوية، فهي القدوة التي تعلم منها عدم الخضوع للظلم أو السكوت عنه، وهي التي كانت له جسراً يحمله للبحث عن الحقيقة مهما كان الثمن".

اعتبر التجمع في بيانه أن "النساء محظوظات لأنهن تعرفن على فكر وفلسفة القائد آبو الذي عرّف المرأة بحقيقتها وبجوهرها الحقيقي ودفعها للسعي وراء حقوقها، وأن تكون قيادية في كافة المجالات".

موضحاً أن الأم عويش مثال لجميع النساء المناضلات اللواتي زرعن في نفوس أبنائهن حب الوطن والأرض والدفاع عنه، وخلقت جهودها وعطائها اللامتناهي قائداً عظيماً وإنساناً فيلسوفاً ومفكراً، ساهم بخلق أعظم ثورة عرفها القرن الواحد والعشرون، ثورة الحرية والكرامة ضد كل أوجه الظلم والاستبداد، ثورة أخذت بيد النساء نحو طريق الحرية الحقيقي.

وقال البيان: "اليوم الذكرى الـ 29 لرحيل امرأة عظيمة أنجبت قائداً ساهم في بناء منارة الحرية لشعوبنا المضطهدة، وقدم لنا خدمة في خلق مشروع الأمة الديمقراطية الذي نعيشه الآن في شمال وشرق سوريا، وأعاد للمرأة دورها الريادي في إدارة المجتمع وتطويره".

وفي ختام البيان شددت عضوات تجمع نساء زنوبيا في الطبقة على "ما قدمته الأم عويش وما قدمه القائد آبو لنا هو دين علينا الوفاء به، وعلينا أن نصعد من نضالنا ونعلي أصواتنا في المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان لأن حريتنا الحقيقة لن تتحقق إلا بتحرير القائد".

(كروب/ي م)

ANHA