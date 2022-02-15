في الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية.. محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه

راجع محامو القائد أوجلان (راضية أوزتورك، إبراهيم بيلمز، مظلوم دينج وجنكيز يوركلي)، اليوم الثلاثاء (15 شباط 2022)، النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكلهم.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 23 لاختطاف القائد أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية لا تزال مستمرة بحقه عبر نظام العزلة والتعذيب.

يعتقل القائد عبد الله منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة، ويواجه عزلة مشددة تفرضها السلطات التركية عليه، على الرغم من أن محاميه يقدمون الطلبات للقائه مرتين في الأسبوع، إلا أنها تبقى معلقة دون رد.

وكانت السلطات التركية قد فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني من عام 2021 عقوبات جديدة بحق القائد أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين مدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة مدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطِعَ الاتصال، بينما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

(س ر)