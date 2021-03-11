في الذكرى الـ 17 لانتفاضة 12 آذار...مؤسسات الشدادي: هدف النظام كان خلق الفتنة

أصدرت المؤسسات المدنية في ناحية الشدادي بيانًا إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ 17 لانتفاضة 12 آذار التي انطلقت من مدينة قامشلو.

قرئ البيان في مقر مجلس ناحية الشدادي، من قبل الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي فاضل الحسين، وبحضور العشرات من أعضاء المؤسسات.

وقال الحسين في مستهل قرأته للبيان، إن "النظام البعثي ارتكب جريمة نكراء بشعة بحق الإنسان والإنسانية راح ضحيتها ٣٠ شهيدًا مدنيًّا من أبناء الشعب الكردي في مدينة قامشلو ومدن إقليم الجزيرة ديرك، سري كانيه والحسكة، بالإضافة إلى مقاطعة عفرين وحلب".

ولفت الحسين إلى أن حكومة دمشق كانت تسعى من خلال هذه الأحداث، إلى خلق فتنة بين مكونات الشعب السوري، وخاصة المكونين الكردي والعربي.

وأضاف "على إثر وصول نبأ استشهاد المشجعين توجه الآلاف إلى الشوارع مطلقين شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية والعيش المشترك".

ونوه الحسين إلى أن المظاهرات التي عمت معظم المدن السورية دعت إلى حكومة دمشق إلى الاعتراف بالحقوق المدنية للشعب الكردي، وفتح تحقيق للكشف عن مرتكبي هذه المجزرة ومحاسبتهم "إلا أن النظام رد على طلب المتظاهرين بالمزيد من الرصاص".

وختم فاضل الحسين قراءته للبيان بالقول "نحن اليوم في شمال وشرق سوريا نتعايش كمكونات ضمن مفهوم الأمة الديمقراطية، لا فرق بين عربي وكردي، كلنا نعيش ضمن الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب بفضل فلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وانتهى البيان بالشعارات التي تؤكد السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

(ب د/هـ ن)

ANHA