في الذكرى الـ 11 لثورة 19 تموز..  KNKيشدد على تعزيز الدعم لاستمرارية الإدارة الذاتية

أصدرت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK بياناً بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 19 تموز. جاء في نصه:

"تعالى صوت الإدارة الذاتية في 19 تموز في كوباني، واشتعلت شرارة ثورة روج آفاي كردستان التي استعدت منذ مدة طويلة من أجل الإدارة الذاتية، من ديرك وقامشلو وعامودا وسري كانيه وكوباني وعفرين، وجغرافية روج آفاي كردستان كانت تستعد من كافة النواحي لتدعم مصيرها.

وحّد الكرد والكردستانيون قوتهم في تلك الظروف والأزمة المحلية لسوريا حتى لا تكون هناك فجوة للسلطة في روج آفاي كردستان.

في البداية رفض محتلو كردستان هذا التطور، وخاصة تركيا التي وجّهت سهامها السامة باتجاهها، وقُدّمت في كوباني مقاومة أسطورية ضد داعش وهزمته.

مع هزيمة داعش عانت الدولة التركية من هزيمة كبيرة، فاتجهت إلى عفرين، وحوّلت مع مرتزقتها حياة الشعب فيها إلى جحيم، وخاض شعب هذه المنطقة ضد هذه الضغوطات والاحتلال نضالاً لا مثيل له، وتجاهل نظام دمشق بضعفه هذا كل المطالب والاقتراحات المطلوبة والديمقراطية لإدارة روج آفاي كردستان من حيث البنية الديمقراطية في عموم سوريا، وبهذا الموقف فتح الطريق أمام هجمات دولة الاحتلال التركي.

في الذكرى السنوية المائة لاتفاقية لوزان الظالمة، تواصل الدولة التركية سياساتها اللوزانية إلى أقصى مستوى، وتجزئ أرض روج آفاي كردستان الموحدة، وتريد هزيمة شعب كردستان وعموم المنطقة.

نحن المؤتمر الوطني الكردستاني KNK، نبارك الذكرى الـ 11 لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفاي كردستان وعموم القيادة السياسية والإداريين والأسايش والعسكريين.

يريد المؤتمر الوطني الكردستاني KNK من عموم الكرد والكردستانيين تعزيز الدعم وتصعيده من أجل حماية واستمرارية الإدارة الذاتية في روج آفاي كردستان".

(ل م)