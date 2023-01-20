في الذكرى الأولى للهجوم على سجن الصناعة.. أهالي الحسكة يجددون دعمهم لقسـد بوجه داعش وتركيا

في الذكرى السنوية الأولى لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة وإفشال قوات سوريا الديمقراطية لمخطط المرتزقة لإعادة إعلان خلافتهم المزعومة، تحدث أهالي الحسكة عن العلاقة بين دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

حيث أشار المواطن محمد داوي "تصعّد دولة الاحتلال التركي من وتيرة هجماتها على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف إتاحة الفرصة لمرتزقة داعش لتنظيم أنفسهم من جديد، وتشتيت شعب المنطقة وارتكاب المجازر بحقه".

مضيفاً، "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى تهيئة أرضية مناسبة لمرتزقة داعش، من دعمهم بالعتاد لشن الهجمات على المنطقة، مثل هجومهم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، بهدف احتلال المنطقة والقضاء على المشروع الديمقراطي فيها".

ولفت داوي "دحرت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية مرتزقة داعش من المنطقة وقضت عليهم، إلى جانب تنظيم شعب المنطقة نفسه على أسس حرب الشعب الثورية، والوقوف إلى جانب أبنائه في قوات سوريا الديمقراطية".

أما المواطن عبدو شيخو فأوضح أن دولة الاحتلال التركي حوّلت المناطق التي تحتلها في سوريا "جرابلس وإعزاز وعفرين والباب وإدلب وكري سبي وسري كانيه" إلى ملاذ آمن لمرتزقة داعش؛ لتنظيم أنفسهم من جديد، وهذا دليل على دعم تركيا الكبير لهم".

وأرجع شيخو استمرار دولة الاحتلال التركي بدعمها لمرتزقة داعش في هجماتهم شمال وشرق سوريا، إلى صمت القوى الدولية، وفي مقدمتها التحالف الدولي، محملاً إياها مسؤولية ما يرتكبه المرتزقة من جرائم، متسائلاً "الأمم المتحددة وكافة الدول تعلم أن دولة الاحتلال التركي هي الداعم الأساسي لمرتزقة داعش، فلماذا هذا الصمت حيالها، على الأمم المتحددة وضع حد لها ولأفعالها".

بدورها، دعت المواطنة عزيزة يونس، شعب المنطقة للوقوف إلى جانب أبنائه في قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات مرتزقة داعش والاحتلال التركي، بل سنقاوم ولن تضعف إرادتنا أبداً".

(م ح)

ANHA