في الذّكرى السّنوية للمؤامرة..الأطفال يدعمون القائد برسائلهم

ومع حلول الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، في 15شباط 1999، طالب الأطفال خلال الفعالية التي أقيمت من قبل لجنة الأطفال في الشؤون الاجتماعية لمؤتمر ستار، إلى حرية القائد عبد الله أوجلان صاحب الفكر وفلسفة الحرية.

هذا، وأرسل الأطفال تحياتهم إلى القائد، وقالوا: "نرسل لك تحياتنا من روج آفا إلى جزيرة إمرالي يا قائد السلام". مستنكرين المؤامرة الدولية التي استهدفت قائدهم، ومؤكدين بأنّ الدولة التركية لن تستطيع حجب شمسهم.

وأكد الأطفال أن القائد لعب دوراً ريادياً في ثورة الحرية، وناضل من أجل حرية الشعوب، مشيرين إلى أنّ القائد انتهج طريق الحقيقة وسار على دربها، للوصول بشعبه إلى حياة حرة كريمة، ولإثبات وجودهم، والذي رفض الرضوخ للظلم.

وأضاف الأطفال أنه وعلى الرغم من وجود القائد بين أربعة جدران إلا أنّ فكره تعدّى حدود السماء والأرض، قائلين: "فكره وصل إلى قلوبنا وعقولنا"، مضيفين أنه وبفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان "نعيش في بلد تسوده المحبة وأخوة الشعوب والعيش المشترك".

إلى هذا، وبعدما انتهى الأطفال من قراءة رسائلهم، اختتموا فعاليتهم بفقرات غنائية، وفي أيديهم صور القائد عبد الله أوجلان.

(ي م)

ANHA