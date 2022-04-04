في القرية التي عبر منها إلى روج آفا.. أهالي مقاطعة كوباني يحتفلون بميلاد القائد أوجلان

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، وشخصيات اعتبارية من شمال وشرق سوريا في مقدمتها، سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف، وذلك في قرية علبلور حيث يقع منزل القائد أوجلان.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، سارة خليل كلمة قالت فيها "في اليوم الذي ولد فيه القائد ولد نهج الحرية، واليوم يحاولون نفي النهج بفرض العزلة على القائد في سجنه المنفرد بإمرالي".

وناشدت سارة خليل في كلمتها الذين يناضلون لأجل الشعوب المضطهدة أن يرفعوا أصواتهم بوجه الأنظمة الفاشية، لأن القائد يجب أن يتحرر جسدياً؛ لتتحرر الشعوب ويعود المهجرون إلى منازلهم ويعم السلام.

مشيرة إلى أن "المشروع الذي طرحه القائد اليوم طبق هنا في شمال وشرق سوريا، ولكن دولة الاحتلال التركي لا تريد النجاح لهذا المشروع فهي تسعى لزرع الفتنة بين المكونات وزعزعة الأمن والاستقرار بكل السبل ولكنها إلى اليوم فشلت بفضل فكر وفلسفة القائد وتلاحم أبناء المنطقة".

واستهل الحفل بالعروض الغنائية الثورية لفرقة "بوطان" و"كولافا" التابعتين لمركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، وفرقة "الأمهات" التابعة لحركة الهلال الذهبي بإقليم الفرات، وعرض مسرحي راقص لفرقة الرقص التابعة لمركز الثقافة والفن بناحية صرين.

واختتمت فعالية ميلاد القائد أوجلان على وقع الهتافات الثورية وزغاريد الأمهات.

(ن ك/ج)

ANHA