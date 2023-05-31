في المعرض الثامن للفن التشكيلي تجاوز الفنانون المدارس التقليدية

أُسدل الستار يوم أمس الثلاثاء، على المعرض الثامن للفن التشكيلي في مدينة قامشلو، الذي انطلقت فعالياته في 28 أيار الجاري، سبقه سمبوزيوم أقيم في الفترة الممتدة بين 20 و25 من الشهر ذاته في مدينة كوباني.

وجاءت الفعاليتان تحت مظلة ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي، ونظمتهما هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع هيئتي الثقافة في إقليم الجزيرة وإقليم الفرات.

وعرض في المعرض الثامن للفن التشكيلي 109 عملاً فنياً، غالبيتها العظمى لوحات، بالإضافة إلى منحوتة واحدة وقطعة واحدة من فن الكولاج.

تجاوز للمدارس التقليدية في الفن التشكيلي

الفنان التشكيلي أمين عبدو الذي شارك في المعرض الثامن للفن التشكيلي وسبق له المشاركة في معارض سابقة، قيّم المعرض الثامن. وقال لوكالتنا: "نرى أساليب جديدة في الرسم، والمعرض الثامن أقيم استناداً إلى تراكم التجارب في المعارض السبعة السابقة".

ووصف أمين عبود إقامة المعارض بالخطوة المهمة.

وعن أساليب الرسم والتغيرات التي طرأت عليه، ذكر الفنان التشكيلي الذي تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1985، أن الفنانين تجاوزوا مدارس الفن التشكيلي التقليدية، وانتقلوا إلى الأسلوب المعاصر المتحرر من المدارس والذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية.

مستقبل أفضل

أمين عبدو النحات الذي نحت تمثال الشهيد يوسف كلو، توقع في نهاية حديثه، مستقبلاً أفضل للفن في شمال وشرق سوريا.

من جهتها، لاحظت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن زيادة كبيرة في عدد الفنانات المشاركات بالمقارنة مع المعارض السابقة.

الديمقراطي الكردستاني يمنع عدداً من الفنانين من المشاركة في المعرض

لكن روناهي حسن عبّرت عن أسفها من منع سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني عدداً من الفنانين في جنوب كردستان من المشاركة بسبب إغلاق معبر فيش خابور الحدودي.

وسلطت الضوء على تنوع المواضيع التي تناولها الفنانون والفنانات في لوحاتهم، وقالت: "سابقاً كان التركيز على الثورة والطبيعة"، لكن في المعرض الثامن للفن التشكيلي: "كان هناك تركيز على معاناة ومقاومة الشعب بالإضافة إلى المواضيع السابقة".

كما ذكرت روناهي أن نطاق المشاركات في المعرض اتسع، حيث شارك فنانون من دير الزور للمرة الأولى، وبالنسبة لمناطق الطبقة والرقة ومنبج فشاركوا للمرة الثانية.

وفيما يتعلق بالإقبال على المعرض، أوضحت روناهي حسن أن الإقبال كان جيداً، وأضافت: "اللوحات التي تناولت معاناة الشعب هي أكثر ما لفت انتباه الزوار والزائرات للمعرض".

(م/آ)

ANHA