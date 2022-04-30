في الكونفرانس الثالث لـ YPJ.. مشاركات يشُدن بدور الوحدات في تحقيق المكتسبات للمرأة

هذا وتستمر أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة YPJ، المنعقد بمدينة الحسكة، بإلقاء كلمات عدة، لمؤتمر ستار، وشخصيات وطنية، وقوات حماية المجتمع - المرأة.

حيث هنأت الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ليلاف حسين، في بداية كلمتها انعقاد الكونفرانس الثالث للوحدات، وتقدمت بالشكر لها على المقاومة البطولية التي تبديها في سبيل الدفاع عن شمال وشرق سوريا، والمرأة ومكتسباتها المتحققة، وقالت: "بفضل التضحيات التي قدمتها، سمع العالم بأسره صوت المرأة، وتعرّف على قدراتها في شمال وشرق سوريا".

وأكدت أنه لوحدات حماية المرأة الدور الأبرز في التأثير على الرأي العالمي ورؤيته لثورة شمال وشرق سوريا، وأسهمت في تميّز ثورة المنطقة عن باقي الثورات الأخرى، وتميّز القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا عن باقي القوات الأخرى، كما أدت دوراً ريادياً في تمكين المرأة على جميع الصعد.

كما ألقت حمدية كوتي، والدة الشهيدة القيادية وإحدى مؤسسات وحدات حماية المرأة جيندا روناهي، كلمة أكدت فيها على دور القائد أوجلان الكبير في ما حققته المرأة الكردستانية على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد العسكري، وقالت: "بفكر القائد أضحت المرأة اليوم، قادرة على حماية نفسها، وتحررت من الذهنيات التي سعت إلى إنهاء وجودها".

وأضافت: "إن المرأة الكردية، ضمن القوات العسكرية، أدت دوراً كبيراً في تحرير الآلاف من النساء من التنظيمات الإرهابية، وحققت الحرية لباقي النساء في شمال شورق سوريا، وجعلت من ثورة شمال وشرق سوريا مثالاً يحتذى به، ودفعت بباقي النساء إلى التحرر".

في السياق، قالت عضوة منسقية قوات حماية المجتمع – المرأة، زينب عفرين، إنه خلال السنوات العشر الماضية من ثورة شمال وشرق سوريا، اتخذت وحدات حماية المرأة مكانها في جميع جبهات القتال للدفاع عن المنطقة، ولم تبخل يوماً في بذل التضحيات لتحقيق دور المرأة الفعّال في الثورة، متمنية للوحدات النصر والتوفيق في أعمال كونفرانسها الثالث، وأن يخرج بقرارات تدفع للمزيد من العمل وفق مبادئ وأسس حرب الشعب الثورية.

هذا وتستمر أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة YPJ، المقرر لها أن تستمر يومين متواصلين، بقراءة التقرير السنوي لفعاليات وأعمال وحدات حماية المرأة، ومناقشة الوضع السياسي والتنظيمي، وإعادة النظر في النظام الداخلي وتعديله، والخروج بتوصيات.

(أم/ي م)

ANHA