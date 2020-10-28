في الأسبوع السادس.. أمهات الكريلا والشهداء يستذكرن المناضلة بيريتان

في الأسبوع السادس، أدلت أمهات الكريلا والشهداء في مدينة الحسكة ببيان، استذكرن فيه الذكرى السنوية الـ 28 لاستشهاد المناضلة بريتان هيفي (كلناز قره تاش)، في منطقة خاكورك عام 1992.

وتجمعت العشرات من أمهات الكريلا في "حديقة آبو" الواقعة في حي الناصرة بمدينة الحسكة، حاملات صور القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل نجمة شيخو العضوة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، وجاء فيه:

"الشهيدة بريتان شمس تضئ لنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شهادة بريتان أزهرت وردًا، ولقّنت الخونة درسًا في المقاومة والصمود، وكشفت للعالم وجههم الحقيقي.

وأشار البيان إلى أن نهج الخونة مازال مستمرًا، والدليل على ذلك رفض تدريس اللغة الكردية ومفهوم الرئاسة المشتركة وعمل المرأة في الإدارة.

وقال البيان إن المناضلة بريتان التي رفضت الخنوع والذل والاستسلام بصرخة لا للخيانة، كشفت حقيقة الخونة ودوّنت تاريخ المرأة المقاومة، وأصبحت الأيقونة لنضال المرأة وتجييش النساء في كردستان".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة وتنادي بحرية القائد أوجلان.

(بـ ر/س و)

ANHA