في الأسبوع العاشر...أمهات المقاتلين يؤكدن مواصلة فعالياتهن حتى طرد الاحتلال

وخلال الأسبوع العاشر من فعاليات أمهات الشهداء ومقاتلي الكريلا، اللواتي يصدرن بياناً في كل يوم أربعاء، قرئ اليوم بيان في الحديقة العامة مدينة قامشلو.

وخلال تجمع العشرات من أمهات الشهداء ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي رفعت الأمهات صور الشهداء وصور القائد عبدالله أوجلان، وقرئ البيان من قبل رودين عيسى وهي شقيقة المناضل في صفوف قوات الدفاع الشعبي زنارين روليدا بوطان.

رودين عيسى دعت خلال البيان الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التوقف عن مخططاته المشتركة مع الدول المتآمرة والتي تسعى من خلاله لإفشال مكتسبات الشعب الكردي.

واستنكرت هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق حفتانين وقنديل وشنكال وشمال وشرق سوريا، وشدّدت على مواصلة دعمهم لقوات الكريلا الذين يقاتلون ببسالة في سبيل حماية كردستان.

وتعهدت أمهات الكريلا بمواصلة فعاليتهن حتى تحقيق مبتغاهن وطرد الاحتلال التركي من أراضيهن.

(ه ع/م ح)

ANHA