في اجتماع جماهيري تأكيد على أن قفزة الـ 15 من آب صنعت الكثير من الانتصارات وسطرت التاريخ

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة الـ 15 من آب، نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء في الحسكة اجتماعاً جماهيرياً في المدينة، شارك فيه المئات من ذوي الشهداء، وأعضاء المجلس وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية من بينهم قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة حسين السلمو.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبد الله، قالت فيها: "قفزة الـ 15من آب كانت بداية مرحلة جديدة، أعلن خلالها حزب العمال الكردستاني الكفاح المسلح، بعملياته العسكرية ضد العدو التركي الفاشي".

وأشارت سمر عبد الله إلى أن "القوات العسكرية بدأت بعد الإعلان عن الكفاح المسلح بكامل استعداداتها العسكرية لاستهداف ثلاث مناطق لمقرات العدو التركي، وفي هذه العملية تم إطلاق أول رصاصة على الأعداء".

وأكدت سمر عبد الله أن ثورة حزب العمال الكردستاني ثورة "إرادة، ذهنية، وجدانية" هادفة إلى التحرر والقضاء على الظلم والعدوان، وأن قيام هذه الثورة كان بمثابة انبعاث وانطلاقة تاريخية.

واختتمت سمر عبد الله حديثها بالحديث عن جرائم دولة الاحتلال التركي التي لا تزال ترتكبها بحق الشعوب، ومن بينها شعوب شمال وشرق سوريا عبر استهدافاتها بالطائرات المسيرة والقصف اليومي العشوائي.

وانتهى الاجتماع بترديد الجماهير هتافات تحيي مقاومة الشعوب والقوات العسكرية "يحيا القائد أوجلان، تحيا مقاومة الكريلا، تحيا مقاومة روج آفا".

(س س/أم)

ANHA