احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 74، زرع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، 350 شجرة مثمرة، مع وحدات حماية الشعب والمرأة وأعضاء مؤسسات الحيين.

والأشجار التي زرعوها في حديقة القائد الواقعة في منطقة الشقيف في مدينة حلب، هي من نوع المشمش والزيتون واللوز والجوز.

بعد الانتهاء من زراعة الأشجار، توجه المشاركون إلى ساحة الشهداء في حي الشيخ مقصود للانضمام إلى الاحتفالية التي نظمها مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة تحت شعار "ميلاد القائد آبو هو انبعاث الحياة الحرة"، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء 3 كلمات من قبل القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ، مهاباد حلب، ثم عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو، والإدارية في اتحاد المرأة الشابة نادية يوسف.

ميلاد الحرية والوجود والحقيقة

مهاباد حلب أشارت أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الحرية والوجود والحقيقة، وقالت: "القائد بانطلاقه حثَّ الجميع على التحرر والنهوض، وأنار الدرب واحتضن جميع المكونات".

مؤكدة على الاستمرار في النضال والمقاومة رغم سجن القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي.

ولفتت أن تأسيس وحدات حماية المرأة تم بالاستناد إلى أفكاره (أفكار القائد عبد الله أوجلان) الداعية للديمقراطية والحرية والمساواة.

نواة انطلاق المقاومة التاريخية

أما آمنة خضرو فاعتبرت 4 نيسان يوماً عظيماً كونه ميلاد القائد عبد الله أوجلان، وأضافت قائلة: "ميلاد القائد هو نواة انطلاق المقاومة التاريخية وجذورها أورفا المكان الذي وُلِد فيه القائد أوجلان عظيم الشأن والقدر".

وأضافت: "أصبح القائد عبد الله أوجلان قائداً أممياً لما حققه من إنجازات طوال مسيرته النضالية، حيث طالب بحرية المرأة وسعى لتحقيقها، عبر تخطيه كافة المفاهيم الضيقة بخصوص المرأة التي فرضتها الإمبريالية العالمية".

أكدت آمنة في ختام حديثها على أن حملة "حان وقت الحرية"، ستمضي قدماً حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

سنواصل مسيرة مؤسس "Jin, Jiyan, Azadî"

من جانبها قالت نادية يوسف: "استطاع القائد بنضاله وفكره وفلسفته أن يبدد الظلام عن شعبٍ عانى لآلاف السنين، وزرع الأمل برؤية كردستان حرة".

جددت نادية العهد بمواصلة النضال على نهج القائد عبد الله أوجلان الذي طرح شعار "Jin, Jiyan, Azadî" أي "المرأة الحياة الحرية"، وقالت: "بنضالنا على نهجه سنتصدى للاحتلال والخونة، وسنحتفل معه في العام القادم".

واستمرت الاحتفالية بتقديم الفرق الآتية عروضاً من الرقص الشعبي "فرقتي الشهيد سوسن بيرهات وفرقة الشهيدة روناهي"، إلى جانب تقديم فرقة الشهيدة دليلة والشهيدة فاجين والشهيدة آكري عروضاً غنائية ثورية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على الأنغام الثورية.

الشهباء

وافتتحت حديقة "القائد آبو" في ناحية أحداث في الشهباء بمشاركة الآلاف من مهجّري عفرين وأهالي الشهباء، أعضاء المؤسسات المدنيّة وممثلي الأحزاب السياسيّة.

وعقب الافتتاح بدأت الاحتفاليّة التي أُقيمت للمناسبة ذاتها، حيث ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها هاجر محو هنّأت خلالها جميع شعوب العالم بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

كما استنكرت هاجر خلال كلمتها العزلة المشدّدة المفروضة على القائد، وعاهدت على تصعيد النضال في سبيل تحقيق حريّته الجسديّة ومواصلة الفعاليات لتحقيق هذا الهدف.

وبعد ذلك بدأت الفرق الموسيقيّة والغنائيّة بتقديم عروضها.

ثمّ اُختتمت الاحتفاليّة بغرس الأشجار.

(س ر)

ANHA