في عفرين حوّلوا حياة المرأة إلى جحيم

بعد احتلال عفرين في الثامن عشر من آذار عام 2018 تهجّر مئات الألاف من سكّانها إلى الشهباء.

لكنّ قسماً منهم بقي في عفرين، ليتعرّضوا خلال السنوات الخمس للاحتلال لمختلف أنواع الجرائم التي نالت المرأة العفرينيّة أيضاً نصيباً منها.

هذا وتمّ توثيق هذه الجرائم بالتقارير والبيانات من قبل مختلف المنظمات، وبالرغم من ذلك لا يزال هناك العديد من الممارسات الوحشيّة للمحتلّين لم يجري توثيقها.

قتل النساء واختطافهنّ في عفرين على مدى خمس سنوات

بحسب إحصاءات منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا، فإنّه خلال عامي 2018 (بعد احتلال عفرين) و2019، تعرٌضت 59 امرأة للقتل و200 امرأة للخطف. ومن بين هؤلاء النساء فتيات في مقتبل العمر.

خلال عام 2020، تعرّضت 9 نساء للقتل و92 امرأة للخطف.

في عام 2021، تعرّضت 14 امرأة للقتل و82 امرأة للخطف.

في عام 2022، تعرّضت 13 امرأة للقتل و49 امرأة للخطف.

كما تعرّضت 7 نساء للخطف منذ مطلع العام الجاري.

هذا ولا تزال عقوبة العديد من النساء غير معروفة.

وبالإضافة إلى جرائم القتل والاختطاف، تتعرّض النساء لمختلف أشكال الضغط، العنف والتعذيب الجسديّ والنفسيّ من قبل المحتلّين.

مراكز قتل، تعذيب واعتقال النساء

بحسب المعلومات التي تلقّيناها من منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا ومصادر خاصة، توجد في عفرين العشرات من مراكز القتل، التعذيب والاعتقال. وهذه هي المراكز التي تُحتجز فيها النساء:

* سجن "المجلس التشريعي السابق" في مركز مدينة عفرين والمعروف باسم سجن النساء، إذ تُعتقل المختطفات داخل قبو المبنى. ويحوي هذا السجن حوالي 50 مختطفة. ويصف متزعّمو المجموعات المرتزقة وجهاز الاستخبارات التركي، المخطوفات ب "الأمانات" ويُسمح لهم قتلَ ما بين 10 إلى 30 امرأة.

* سجن "المحكمة" الواقع في مبنى المحكمة السابق. وتُعتقل فيها المخطوفات من نواحي عفرين. ويُدار هذا السجن من قبل مرتزقة الجبهة الشاميّة.

* سجن "المحموديّة" ويُدار من قبل مرتزقة الحمزة ويضمّ زنزانتين خاصتين للنساء

* سجن مدرسة "الكرامة" وهي أقدم مدرسة في عفرين. حوّلها مرتزقة فيلق الشام إلى سجن وهو يضمّ قسماً خاصاً للنساء.

* سجن "الباسوطة" المعروف باسم سجن "القلعة"، ويقع قرب مدينة عفرين ويُدار من قبل مرتزقة فرقة الحمزة وتحت الإشراف المباشر للاستخبارات التركيّة. وهو يحوي عشرات النساء المخطوفات.

(ر)

ANHA