في عفرين المحتلة...استمرار جرائم الخطف والسرقة ونهب منازل المدنيين

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بجرائمهم بحق المدنيين في عفرين المحتلة، واختطافهم لطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، وبحسب مصادر من داخل المقاطعة لمراسل وكالتنا فقد اختطف مرتزقة ما يسمون الشرطة العسكرية في 24آب من هذا الشهر عددًا من أهالي قرية كرزيلة التابعة لناحية شيراوا.

المصادر ذكرت أسماء المختطفين وهم "أحمد إيبش زكريا البالغ من العمر 42 عامًا، ياسمين عبدو إبراهيم، وليد جمعانة علي البالغ من العمر 55عامًا، صبحي جمعانة علي 60 عامًا، أحمد علو إيبش علي 58 عامًا".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر خاص من مركز جندريسه بأن مرتزقة جيش الاحتلال التركي أقدموا قبل يومين، على اختطاف الشاب خليل إبراهيم نجار البالغ من العمر ٢١ عامًا من أهالي قرية آغجله التابعة لناحية جندريسه، واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة التهمة الموجهة إليه، وأن مصيره ما يزال مجهولًا حتى الآن.

فيما اختطف مرتزقة الشرطة العسكرية بتاريخ 13 آب الجاري المواطن محمد قره بن مامدي من أهالي قرية خلنيره التابعة لمركز مدنية عفرين، ولايزال مصيره مجهولًا حتى الآن.

كما أفادت مصادر من ناحية شيه بأن مرتزقة لواء وقاص التابع لجيش الاحتلال التركي داهموا منزل المواطن عبد الله حسين مصطفى آغا بتاريخ 24آب الجاري، واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا ما بحوزته من مال.

(ج ج/سـ)

ANHA