في 8 آذار.. ومن شمال وشرق سوريا رسائل إلى انتفاضة النساء في روجهلات وإيران

رسائل النساء في روج آفا وشمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار لهذا العام؛ وُجهت للنساء في روجهلات كردستان وإيران اللواتي يواصلن انتفاضتهن منذ أكثر من 5 أشهر تحت شعار ")"Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية)، للمطالبة بحياة حرة وديمقراطية.

فرسالة مؤتمر ستار للنساء في روجهلات وإيران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جاء على لسان عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، التي هنأت كافة النساء في روجهلات وإيران بحلول هذا اليوم.

وأكدت رمزية أنه بنضال روزا لوكسمبورغ وصولاً إلى ساكينة جانسيز وليلى قاسم وجينا أميني وأفين كوي وكل شهيدات ثورة روج آفا وحركة الحرية ستتمكن انتفاضة (Jin, Jiyan, Azadî، المرأة، الحياة، الحرية)، من تحقيق أهداف ثورة المرأة، وقالت: "بوحدة النساء سنوحد ثورتنا ونحولها إلى ثورة لكل النساء في العالم وننادي معاً بشعار Jin, Jiyan, Azadî".

اتفقت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ)، روكسان محمد، مع رمزية محمد على وجوب توحيد النضال النسائي في وجه سياسات الأنظمة الحاكمة والهجمات التي تستهدف هوية المرأة، بتأكيدها على أن 8 آذار؛ يعد يوم المقاومة والنضال من أجل كل امرأة، ولكن لا يمكن حصر هذا النضال في يوم واحد.

'لنبني كونفدرالية ديمقراطية للنساء في العالم'

وأشارت روكسان إلى أن كفاح المرأة وصل إلى أعلى مستوياته، وتوسع في كل الساحات بدءاً من شمال وشرق سوريا وصولاً إلى أجزاء كردستان الأربعة وخاصة في روجهلات كردستان، قائلةً: "نرى اليوم كيف أن شعار Jin, Jiyan, Azadî ، تحول إلى شعار عالمي؛ بفضل نضال المرأة من أجل تحقيق حياة حرة وعادلة".

ولفتت روكسان الانتباه إلى انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî في روجهلات وإيران، بقولها: "انتفضت النساء في روجهلات من أجل حياة حرة وديمقراطية، هذه الانتفاضة المستمرة حتى اليوم الراهن محط فخر؛ لأن المرأة أصبحت تناضل في جميع الساحات بحقيقتها وهويتها ورأيها وفكرها الحر ضد الأنظمة الساعية إلى إبادتها وطمس هويتها".

أكدت روكسان أن هذه الأنظمة تتبع كافة أساليب الحرب القذرة من أجل استهداف نضال المرأة، داعية النساء إلى توحيد المقاومة والنضال والإرادة والفكر والفلسفة الحرة، "وتنظيمنا معاً ضد هذه الذهنية والهجمات التي تسعى إلى إبادتنا، ونبني كونفدرالية ديمقراطية للنساء في العالم؛ لنحمي مكتسبات المرأة ونحقق الحرية والنصر".

'ستنتصر قضية المرأة'

بينما، أرسلت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، أفين باشو تحياتها وحبها إلى النساء الرياديات اللواتي يقدن ثورة Jin, Jiyan, Azadî، في روجهلات وإيران، وإلى جميع النساء اللواتي يناضلن من أجل أن تتكلل قضية المرأة بالنصر وتتحقق العدالة والمساواة ضمن المجتمع.

وأكدت أفين، أن القضية واحدة والنصر والألم واحدٌ أيضاً، وعدّت انتفاضة روجهلات كردستان وإيران استمرارية لثورة 19 تموز التي أنارت درب النساء؛ لإثبات أنفسهن والالتفاف حول مكتسباتهن.

وأوضحت أن الثورة التي "نعيشها اليوم هو تطبيق لتقييمات القائد عبد الله أوجلان، وبذلك فإنه بريادة النساء في روج آفا وشمال وشرق سوريا وإيران؛ ستنتصر قضية المرأة".

'معاً لتحقيق النصر لثورتنا'

من جهتها، باركت القيادية في قوى الأمن الداخلي- المرأة في شمال وشرق سوريا، مهدية هلال، حلول اليوم العالمي للمرأة على القائد عبد الله أوجلان وعلى كل نساء العالم عموماً ونساء روجهلات كردستان خصوصاً "اللاتي أبدين مقاومة عظيمة بثورتهن ضد الظلم والاستبداد".

وقالت في رسالتها "نأمل أن نتمكن من تحقيق النصر لثورتنا، ونحقق الحرية لكافة النساء في العالم".

'صوتكن هو صوتنا'

بدورها، نوهت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، جيان حسين، أن ما يمر به العالم من ظروف صعبة، قائلة: "نعيش ضمن ظروف موجعة للغاية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، لكن على الرغم من ذلك لا تزال النساء في روجهلات كردستان وإيران يواصلن انتفاضتهن ونضالهن في الساحات، لذلك نحيي هذه المقاومة ونقول لهن (صوتكن هو صوتنا، نعم؛ قدمتم العديد من الشهداء، لكن الثورة؛ تحتاج إلى تضحيات كبيرة".

حيت جيان مقاومة ونضال النساء في روجهلات وإيران، وقالت: "من أرض روج آفا وشمال وشرق سوريا نبارك يوم 8 آذار عليكن، ونقول لكنّ بأن تواصلن نضالكن حتى النهاية؛ سنبقى إلى جانبكن وسندعم ثورتكن التي هي؛ ثورة الحرية".

(ي م)

ANHA