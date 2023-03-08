في 8 آذار.. النساء في حلب والشهباء يعاهدن على تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية

تحت شعار "المرأة الحرية الحياة.. نحو ثورة المرأة"، خرج الآلاف من أهالي حيي "الشيخ مقصود والأشرفية" في حلب، ومقاطعة عفرين والشهباء في مسيرتين منفصلتين حاشدتين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

حلب

تجمعت الآلاف من النساء وعضوات وممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي- المرأة، أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وسط رفع المشاركات صور القائد عبد الله أوجلان، وشهيدات الحرية، ويافطة كتبت عليها "المرأة الحياة الحرية.. نحو ثورة المرأة".

جابت المسيرة شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد هتافات من قبيل "المرأة الحياة الحرية"، "لا حياة بدون القائد"، وصولاً إلى ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من الحي.

ولدى وصولهم، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استمع المشاركون إلى رسالة صوتية للقائد عبد الله أوجلان حول كيفية نيل المرأة لحريتها، لِتُلقي زلال جكر بعدها كلمة باسم مؤتمر ستار استهلتها بمباركة اليوم العالمي للمرأة على نساء العالم أجمع وعلى القائد عبد الله أوجلان.

وقالت: "بفضل شهيدات الحرية، والتي بدأت من ساكينة جانسيز وجيان تولهلدان وسوسن وهفرين خلف، استطعنا الحفاظ على مكتسباتنا وأن نحتفل بيومنا العالمي".

بلون المرأة تُخلق حياة حرة

وأكدت أنه بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي قال بلون المرأة وثورتها تتلون الحياة وتُخلق حياة حرة، استطاعت المرأة أن تصبغ العالم بلونها، وتحت شعار "المرأة الحياة الحرية.. نحو ثورة المرأة"، ننطلق في ثورة الحرية وسنحققها حتماً".

ووجهت زلال جكر، رسالة للأنظمة الحاكمة السلطوية والذهنية الذكورية، قالت فيها "الأنظمة التعسفية والذهنية الذكورية السلطوية لم تجلب سوى الخراب والدمار، ونحن النساء وبإرادتنا الحرة سنتصدى لسياساتهم وألاعيبهم وسنفشلها".

سنحمي ثورتنا ونحافظ على إرثنا التاريخي

في حين حيت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، غالية كجوان في بداية حديثها جميع الشعوب المتعايشة بفكر وفلسفة القائد أوجلان، مثمنة جهود جميع النساء المناضلات والصامدات والمحبات للحرية والفكر الديمقراطي.

وتابعت بالقول: "تحت شعار "المرأة الحياة الحرية.. نحو ثورة المرأة"، نحو إثبات ذاتها وتنظيمها من الرئاسة المشتركة التي أبهرت العالم إلى كيانها الخاص الثائر ضد النظام الذكوري المهيمن الذي يسعى إلى إطالة عمر الأزمة من خلال إعادة ذاته وتنشيط نظام الهيمنة العالمية، والسياسات الشرسة ضد النساء بأبشع الطرق".

أكدت غالية كجوان على حماية مكتسبات مقاومة المرأة، بقولها: "بروح الإصرار والعزيمة، وبروح الأمل والنصر في جبهات المقاومة، سنحمي ثورتنا ونحافظ على إرثنا التاريخي، وبهذا سنتوج مسيرة نضالنا وعيدنا بالكفاح والنضال الدؤوب".

الشهباء

وفي مقاطعة الشهباء، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية.. نحو ثورة المرأة" خرج عشرات الآلاف من نساء مقاطعتي عفرين والشهباء في مسيرة احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وانطلقت المسيرة من الطريق الواصل بين قرية تل قراح وناحية الأحداث، وجابت الطريق الرئيس وصولاً إلى ساحة القائد عبد لله أوجلان في قرية تل سوسن.

وشاركت النساء من كافة مؤسسات الإدارة الذاتية، بالزي الفلكلوري بالإضافة للنساء العاملات ضمن مؤسسات، (هيئة الزراعة ـ هيئة البلديات ـ الطبيات ـ الهلال الأحمر الكردي ـ حركة الثقافة والفن).

وحملت المشاركات في المسيرة أعلام مؤتمر ستار، وصور الشهيدات والقائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة.

ولدى وصولهم إلى ساحة القائد عبد الله أوجلان، توقف الجميع دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها استمع المشاركون لرسالة صوتية القائد عبد الله أوجلان حول كيفية نيل المرأة لحريتها، من ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لإقليم عفرين ومدينة حلب، نسرين عفرين، التي هنأت يوم 8 آذار على جميع نساء العالم، والقائد عبد الله أوجلان، والمقاتلات في جبال كردستان.

وأكدت نسرين أن بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان استطاعت النساء المطالبة بحقوقهن، وإيصال صوت المرأة الحرة إلى جميع أنحاء العالم، كما إن شعار، المرأة، الحياة، الحرية أصبح شعاراً لجميع النساء في العالم.

كما شدد في حديثها بأن القائد عبد الله أوجلان ركز على حرية المرأة.

وأشادت نسرين بمقاومة النساء العفرينيات ونساء الشهباء، في مقاطعة الشهباء في ظل الظروف الصعبة التي يمررن بها على كافة الأصعدة.

وفي ختام حديثها بينت نسرين عفرين بأن القوى المهيمنة والذهنية السلطوية تسعى مراراً وتكراراً لكسر إرادة وقوة المرأة الحرة.

وتخللها كذلك، كلمة باسم هيئة المرأة، من قبل عضوة الهيئة أمينة ملا، هنأت في البداية يوم 8 آذار على جميع النساء.

وقالت أمينة إن المرأة تستطيع القيام بثورة مجتمعية وتغير القوانين المفروضة عليها، ونوهت أن المرأة تكتب التاريخ بيدها، لأنه منذ زمن بعيد كان يكتب بيد الذهنية السلطوية المهيمنة.

ونوهت بأن "المرأة اتخذت قراراها بأنها ستظل على هذا الطريق وستستمر بهذا النضال إلى أن تحصل على حريتها".

وكما ألقيت كلمة باسم عوائل الشهداء من قبل عضوة المجلس خديجة إيبو، قالت فيها: "نحن النساء في مجلس عوائل الشهداء نهنأ 8 آذار على المرأة الحرة والمقاومة والمقاتلات في الخطوط الأمامية ضد الأعداء".

واستذكرت الشهيدات اللواتي قدمنا أروحهن في سبيل الوطن وتحرير المرأة في جميع أنحاء كردستان وروج آفا، وشددت على ضرورة السير على خطا الشهيدات.

وانتهت الفعالية بترديد المشاركين للشعارات التي تحي مقاومة المرأة، وشعار " المرأة الحياة الحرية".

(كروب/ ي م)

ANHA