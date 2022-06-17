فوزية عبدي: مصلحة السوريين تكمن في عودتهم إلى منازلهم وليس إلى المستوطنات

تستمر دولة الاحتلال التركي في القيام بعملياتها في التغيير الديمغرافي واللعب بالخريطة الجغرافية للدول المجاورة دون أي رد فعل من أحد، وكأنها أخذت الضوء الأخضر من العالم أجمع للقيام بعملياتها تلك. وما يحصل في سوريا خير دليل على ذلك، فتركيا اليوم تبدو وكأنها ترسم خريطة جديدة لسوريا باحتلالها لأجزاء من الشمال السوري وطرد سكانها منها، وبناء المستوطنات فيها.

الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي قالت إن: "المستوطنات التي تبنيها الدولة التركية الفاشية في المناطق المحتلة ليست لمصلحة السوريين، فمصلحة السوريين تكمن في عودتهم إلى منازلهم وليس إلى المستوطنات، وعليهم أن يدركوا خطورة ما تقوم به تركيا قبل فوات الأوان، ويدركوا جيداً أنها تمرر مصالحها على حسابهم وتجعل منهم ضحايا مخططاتها".

وأضافت: "تركيا لا تقوم بهذا المشروع وحدها، بل تساعدها في ذلك دولة قطر، التي لا نستغرب من مشاركتها في هذا المشروع الفاشي، فهي من ساهمت في تأجيج الصراع السوري منذ بدايته، عبر دعمها للمجموعات الإرهابية، واليوم تكمل مشروعها الإخواني مع تركيا بالمساهمة في عمليات التغيير الديمغرافي في الأراضي السورية".

المستوطنات التي تبنى اليوم هي ثمار أعوام الحرب

فوزية عبدي أشارت إلى أن "المستوطنات التي تقوم تركيا ببنائها اليوم هي ثمار ما مرت به المنطقة من أحداث متتالية، فالحروب والهجمات على المنطقة وتهجير الأهالي كانت استراتيجية دولية تنفذها تركيا، تسعى من خلالها إلى خلق فرص جديدة لتحقيق أطماعها الاحتلالية، أي يمكننا القول إنها نابعة من المعاهدات السرية بين الدول التي قسّمت المنطقة بين بعضها البعض، حسب مصالحها".

وأكدت فوزية عبدي أن "نوايا تركيا كانت واضحة منذ بداية الاحتجاجات، فقيامها بنصب الخيام للسوريين على حدودها كان أمراً مدروساً منذ سنوات، وتمكنت من خداع السوريين بزعمها أنها معهم، وأنها ضد تقسيم وطنهم، وفي النهاية قامت باحتلال مناطقهم".

تركيا تنتهك القوانين والمعاهدات التي وقعت عليها

وأنهت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي حديثها بالقول "على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه القانوني والإنساني تجاه السوريين، الذين يتعرضون لأكبر عملية تغيير ديمغرافي في التاريخ".

(ن ك)

ANHA