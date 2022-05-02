فوزة يوسف: شنكال ليست وحدها جميع الشبان والشابات والمقاتلين الكرد معها

وقالت فوزة يوسف في اتصال هاتفي مع وكالتنا " هذا الهجوم لا يستهدف شنكال وحدها بل يستهدف روج آفا أيضا. على شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة رفض هذا الهجوم".

ويسعى الجيش العراقي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني لاحتلال شنكال. استقدم الجيش العراقي قبل أيام قوات ضخمة مترافقة مع أسلحة ثقيلة إلى محيط شنكال.

منذ أمس الأحد كثف الجيش العراقي تحركاته لاحتلال شنكال وبدأ هجوماً واسعاً صباحاً اليوم. يستخدم الجيش العراقي الدبابات والمدافع والطائرات المروحية في هجوم على شنكال.

إلى ذلك، تخوض وحدات مقاومة شنكال وأساييش إيزيدخان مقاومة في وجه محاولات الاحتلال.

مخطط قذر

عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، قالت في هذا الخصوص " هذا الهجوم هو نتيجة لمخطط مشترك بين حكومة الكاظمي والدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني. الهدف من الهجوم هو ترك شعبنا في شنكال في مواجهة إبادة أخرى. هذه هي استراتيجية الدولة التركية القائمة على ضرب العرب والكرد ببعضهم البعض وهذا ما يحدث في شنكال حالياً. هذا مخطط خطر للغاية. على الأحزاب والساسة في العراق الوقوف في وجه هذا المخطط القذر ومنع حصول هذه المؤامرة. إذا لم يتم إفشال المؤامرة فإن عواقبها ستكون وخيمة".

'على الشعب العراقي الوقوف في وجه الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني'

" ستفرز نتائج ثقيلة الوطأة بالنسبة للعشب الكردي"، أضافت فوزة يوسف، وحثت الشعب العراقي على " الوقوف في وجه هذه السياسات العنصرية والدينية المتطرفة والوقوف في وجه المخطط القذر للدولة التركية والمتواطئين معها مثل الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني. على الشعب العراقي التعبير عن موقفه ضد سياسات الإبادة والاحتلال. على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة تبني مقاومة شنكال. شنكال في خطر كبير. علينا تبني هوية وقيم وشعب شنكال".

'علينا الاستنفار من أجل شنكال'

وأكدت يوسف أنهم سيحمون شنكال كما حموها من داعش في وقت سابق، وأضافت" على شعبنا في روج آفا تبني مقاومة شنكال. كما أدينا المهمة وأنقذنا شنكال من الإبادة أثناء هجوم داعش نحن أمام المسؤولية ذاتها حالياً. نداءنا لشعب روج آفا هو الدفاع عن شنكال بجميع الأشكال وعدم ترك شنكال وحدها. اليوم هو يوم الوجود واللا وجود. إذا لم ندافع عن جذورنا وقيمنا وهويتنا فإن الإنسانية والتاريخ لن يصفحا عنا. بهذه المسؤولية والروح يجب تلبية نداء مجلس شنكال وشعبها. سنقدم كل أشكال الدعم لشنكال".

' هذه حرب ضد روج آفا أيضاً'

وأكدت فوزة يوسف أن " هذه الحرب ليست على شنكال فقط، بل هي حرب على روج آفا. في البداية يخططون لخنق الإدارة الذاتية في شنكال وإتباع ذلك بخنق الإدارة الذاتية في روج آفا. علينا أن نكون حذرين من هذا المخطط. علينا أن نقاوم هذا المخطط بكل السبل وإفشاله".

'لن نسمح بنجاح سياسات الإبادة'

وأكدت فوز يوسف على دعم روج آفا لشنكال" على شعب شنكال ان يعلم أنه ليس لوحده، جميع الشبان والشابات الكرد وكذلك المقاتلون معها. بهذه الثقة عليهم تعزيز مقاومتهم. سندافع عن شنكال بكل السبل وسنؤدي مسؤولياتنا".

(م)

ANHA