فوزة يوسف: هجمات احتلال كردستان كانت ضمن مخططات مؤامرة عام 1998

أكدت فوزة يوسف أن القائد عبد الله أوجلان قد تجاوز الأفق القومي والوطني ليصبح صاحب فكر عالمي، وقالت: "لا نظام إمرالي ولا محاولات المتآمرين، يمكن أن توقف حرية الفكر للقائد آبو" .

ونوّهت فوزة يوسف إلى أن مشاكل تركيا لا يمكن حلها في اليونان والولايات المتحدة وموسكو وسوتشي، مضيفة: "هناك طريقة واحدة فقط لحلها، وذلك من خلال إمرالي".

وعن تزامن الانتصارات في ملف حرية المرأة من قبل القائد أوجلان، والتنفيذ اللاحق للمؤامرة الدولية على القائد، قالت فوزة يوسف: "إن ذلك ليس مصادفة وهو نتيجة عداء الأنظمة المتآمرة لثورة المرأة وحريتها".

حديث عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف، جاء خلال لقاء خاص مع وكالتنا عن حلول ذكرى المؤامرة الدولية عام 1998 ضد القائد عبد الله أوجلان والخطط الحالية للشرق الأوسط.

مخطط الهجمات بدأ مع المؤامرة

ونددت فوزة يوسف بالمؤامرة الدولية التي بدأت في 9 تشرين الأول عام 1998 ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بعدة طرق مختلفة. قائلةً: "التدخل في الشرق الأوسط بدأ بخطة المؤامرة تلك. فقد بدأت أزمة الشرق الأوسط مع بداية هذه المؤامرة. كما تم الإعداد لخطة احتلال الدولة التركية لسوريا والمنطقة في ذلك الوقت. لقد تأخر عدة سنوات، ولكنه نتيجة لذلك، أرادت الدولة التركية تنفيذ خطة الاحتلال ضد سوريا بحجة وجود القائد أوجلان فيها حينها ولكنها لم تنجح. وتقوم الدولة التركية حالياً بتنفيذ تلك الخطة. وفي شخصية القائد آبو، يتم تنفيذ المؤامرة ضد هوية الشعب الكردي. وانطلقت مسيرة الأزمة والحرب ضد الكرد وكل شعوب المنطقة في شخص حركة الحرية الشعبية الكردية. في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بدأت جميع العمليات التي تم تطويرها في الشرق الأوسط بشكل أساسي على حركة الحرية، ثم انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. لم تقتصر هذه الخطة على الشعب الكردي. "هذه الخطة تم تطويرها بشكل رئيس في سوريا ومستقبل تركيا والمنطقة ككل".

توصيات الخطة

وعلقت فوزة يوسف على هذه الخطة قائلةً: "كانت هناك خطط لكردستان والشرق الأوسط والنظام العالمي. والمخطط على كردستان كان باستهداف حزب العمال الكردستاني وإضعاف حركة الحرية. وتعطيل أفكار وإنجازات القائد آبو في كردستان، وفتح المجال لخلق شخصيات كردية عميلة ومستسلمة. حتى الآن يواصل التخطيط بطرق مختلفة. وكان المخطط على الشرق الأوسط هو إعادة تنظيم جميع دول المنطقة وفقاً لنظامها الخاص. أصبح هذا واضحاً في سوريا. ثم استمر في العراق خلال حرب 2003. "لقد سعى المجتمع الدولي إلى تفكيك النموذج الديمقراطي في الشرق الأوسط حتى لا يلهم الحركة العالمية".

'أرادوا إنشاء إدارات مرتزقة في الشرق الأوسط'

وذكرت فوزة يوسف أن المتآمرين أرادوا السيطرة على الشرق الأوسط، مستغلين الوضع على النحو التالي: "أرادوا إقامة إدارة مرتزقة وعصابات في الشرق الأوسط. ونجحوا في ذلك إلى حد كبير. كما أرادوا أن يفعلوا ذلك ضد حركة الحرية في كردستان. كانت الدول المتآمرة تقول لحركة حرية كردستان "أنتم، مثل هذه الأحزاب في المنطقة، يجب أن تتحركوا كما نريد منكم". وأضافت: "لكن خط القائد آبو الذي يناضل منذ البداية لنيل حرية الشعب الكردي، ودمقرطة المجتمع، رفض تلك الأشياء. وحافظ القائد آبو على دعم قيم المنطقة والمجتمع. لذا تم استهدافه بالمؤامرة الدولية تلك، لأنه لم يقبلها. فلو قبل القائد آبو ورضخ لهم، لما واجه مثل هذه المؤامرات عليه وعلى الشعب. إن إصرار القائد آبو على خط الدفاع عن الشعب وحرية المرأة، جعل مخطط المؤامرة يدخل حيز التنفيذ. واليوم تبذل القوى الدولية كل الجهود لجعل الكرد بدون إرادة. وعندما يُظهر الكرد أي ردة فعل، يواجهون بالمؤامرات ومحاولات التصفية".

'المؤامرة ستستمر حتى يتم إصدار حل'

وأضافت فوزة يوسف قائلةً إن لم يتم إيجاد حل دائم للقضية الكردية، فإن خطة المؤامرة هذه ستستمر بطرق مختلفة. وقالت: "في هجمات 9 تشرين الأول 2019 على كري سبي وسري كانيه، كان واضحاً حجم المؤامرة. وأرادوا إحياء المؤامرة من جديد. والآن تستمر حرب الإبادة الجماعية ضد الكرد، ولم يتم القضاء على خطر الإبادة حتى الآن. وكان من أهداف هذه المؤامرة ترك الشعب الكردي بلا قيادة وبلا قائد. وبناءً عليه يتم استهداف قادة الشعب الكردي كل يوم. مؤامرة 9 أكتوبر كانت نتيجة صفقة كبيرة استهدفت هوية الشعب الكردي ومستقبله. وحتى اليوم، ومن أجل تحقيق مصالحهم الخاصة يعقدون الصفقات القذرة على حساب الشعب الكردي.

نحن كأحزاب كردية، يجب أن ندرك أن المؤامرة لم تكن فقط ضد القائد آبو وحركة الحرية في باكور كردستان، بل كان هدفها جميع الأحزاب الكردية. واليوم يواجه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب روجهلات كردستان وروج آفا هجوماً كبيراً. فإذا نظرنا للأمر ببساطة، فسنكرر الأخطاء التي تكررت في كردستان عبر التاريخ، والتي أدت إلى مقتل قاسملو، والدكتور توفيق وشيرين علمهوري في روجهلات كردستان، واغتيال عبد السلام برزاني في باشور كردستان. واغتيال قيادي في حزب بروجهلات كردستان في هولير منذ فترة قصيرة. وهذا ليس من قبيل الصدفة. فهذه المؤامرة على القائد أوجلان هي واحدة من سلسلة مؤامرات بحق الكرد وكردستان، كاتفاقية لوزان والجزائر وسايكس بيكو، والتي تم تطويرها ضد الأكراد في 9 أكتوبر هذه المرة".

في الوقت الذي تم فيه التخطيط لتطوير ملف حرية المرأة تم تنفيذ المؤامرة

وأكدت فوزة يوسف أن ما يميز القائد عبد الله أوجلان عن ثوار القرن العشرين، أنه أحدث ثورة في مجال تحرير المرأة. وقالت: "حين فتح القائد آبو فصول ملف حرية المرأة، كان ذلك بداية لإطلاق ثورة مجتمعية، لأنه في الثورات الوطنية والطبقية، كانت حرية المرأة تتراجع دائماً بعد الثورة. ومن حيث الفلسفة ومنظور حياة جديدة، أحدث القائد آبو تغييراً ثورياً جذرياً. لو لم تحدث المؤامرة، لكانت هذه الفكرة قد انتشرت على نطاق أوسع، وكان لها تأثير كبير. فالفكرة هي البذرة؛ إذا رأت فرصة لتنمو، فإنها تصبح شجرة، وإذا لم ترَ الفرصة فإنها تبقى مجرد بذرة.

في عام 1998، تم إطلاق كفاح تحرير المرأة من قبل القائد آبو، وفي 9 أكتوبر 1998 بدأت فصول المؤامرة. هذا ليس من قبيل الصدفة. التغييرات والتحولات التي أرادها القائد آبو هي وضع المرأة الكردية في مقدمة المجتمع الكردستاني، وقيادة حركة تحرير المرأة، لكن بالطبع أعاقت المؤامرة ذلك بشدة. ومع ذلك كان لحركة الحرية الكردستانية تأثير كبير في جميع أنحاء العالم. إلا أن تأثير المؤامرة على العالم تأخر حوالي 20 عاماً. وسدت الطريق أمام ثورة المرأة. ومع انطلاقة ثورة روج آفا وجدت هذه الفكرة فرصة للوصول إلى العالم بأسره. لذا أراد المتآمرون خنق هذه الفرصة عبر المؤامرة".

'مع المؤامرة واتفاقية أضنة في سوريا بدأت الانتكاسة'

وقالت فوزة يوسف في إشارة إلى التغييرات بعد المؤامرة الدولية على سوريا وروج آفا: "للثورات الاجتماعية تأثير كبير على بعضها البعض. كما أن إضعاف الثورة الوطنية سيؤثر على ثورة المرأة أيضاً. فإن إضعاف ثورة المرأة سيؤثر على الثورة الاجتماعية أيضاً. الثورة التي صنعها القائد آبو في كردستان هي ثورة واحدة لا يمكن فصلها. في أعقاب المؤامرة الدولية في سوريا وروج آفا، حدثت انتكاسة كبيرة مع تنفيذ اتفاقية أضنة. بعد أن شن المتحالفون ضمن اتفاقية أضنة هجوماً كبيراً على الشعب الكردي وثورته. وانتشرت بعدها ثقافة العبودية على نطاق واسع عبر المسلسلات التركية. الآن يريدون تطوير الثورة المضادة لثورة المرأة. كان هناك شرخ أخلاقي كبير في المجتمع. "لقد أرادوا القضاء على الإيديولوجية الليبرالية التي كانت تنظم نفسها، وبدلاً من ذلك مهدوا الطريق لنموذج العبيد، في شخص الرجل الاستبدادي".

فيما يتعلق بجرائم الدولة التركية، الأمم المتحدة منحازة

في الذكرى العشرين للمؤامرة الدولية نفذت الدولة التركية هجمات احتلال على كري سبي وسري كانيه. حتى الآن ما زالت الجرائم مستمرة في تلك المناطق المحتلة. وحول موقفها من هذه الجرائم وموقف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، قالت فوزة يوسف: "تركيا ترتكب جرائم حرب في كردستان اليوم أمام مرأى العالم كله. هذه الهجمات لا تتم بمعزل عن موافقة القوى الدولية. لا أحد يستطيع إقناع الشعب الكردي بأن الدولة التركية تفعل ذلك بمفردها. إن صمت الأمم المتحدة بشأن الجرائم في عفرين، يعني تأييد سياسة الدولة التركية؛ بل يعني الشراكة في تلك السياسة. التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي الذي يحدث هو مسؤولية المجتمع الدولي. كان يجب اتخاذ خطوات عملية ضد هذه الجرائم. لكن الأمم المتحدة لا تلتزم بمبادئها وقوانينها. اليوم، أصبحت المنظمات الدولية أدوات لسياسة الدولة التركية، إنهم منحازون. إذا لم يتم حتى الآن اتخاذ أي موقف ضد الدولة التركية حيال الأوضاع في كري سبي وسري كانيه وعفرين، فهذا يدل على أن هناك صفقات قذرة للغاية تدار ضد الشعب الكردي".

'الاعتراف بالإبادة الجماعية لعام 1915 ليس كافياً إنها تتكرر اليوم'

وأشارت فوزة يوسف إلى أن هذا الصمت الدولي يؤدي إلى إبادة العديد من الهويات، وقالت: "ندعو كل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى الالتزام بقوانينها. يجب أن ينتهي التعاون مع الدولة التركية. ما هي الجريمة التي ارتكبها الكرد حتى يتعرضوا لمثل هذا الوضع؟ يجب تقديم تركيا للعدالة واتخاذ موقف ضدها. بالطبع نحن كشعب نقاوم ولكن هناك مسؤولية دولية، لأن مواقفهم هذه تشجع الدولة التركية. ما فعله هتلر باليهود يتكرر اليوم في عفرين وسري كانيه وكري سبي. ما حدث للأرمن يتكرر اليوم في سري كانيه وكري سبي وعفرين. لا يكفي الاعتراف بالإبادة الجماعية لعام 1915، فالإبادة الجماعية اليوم تحدث في مناطقنا. يجب ألا تصمت أوروبا وأمريكا حيال هذا الأمر. لقد وصلت الفاشية التي تمارسها الدولة التركية في مناطقنا الآن إلى أعلى مستوياتها. هذا لا يشكل خطراً على الشعب الكردي فقط، بل إنه تهديد للعالم كله. يجب اتخاذ موقف مشترك ضد هذه المخاطر التي تهدد السلام الإقليمي والعالمي ".

'الحل الذي طرحه القائد آبو موضوعي وأساسي'

وأشارت فوزة يوسف إلى أهمية أطروحات القائد عبد الله أوجلان على الصعيد الدولي، وقالت: "القائد آبو ليس مجرد زعيم سياسي أو قائد للشعب الكردي. مما لا شك فيه أن القائد تبنّى قضية تحرير شعبه من الاستعباد كواجب أساسي. لكن القائد آبو يقول: "هناك حاجة إلى نظام ديمقراطي، ونظام عالمي جديد، حتى يتمكن الشعب الكردي من ضمان حقوقه". وعليه فإن التغيير الفكري الذي ظهر بعد المؤامرة كان بمثابة البشرى للإنسانية جمعاء. تواجه البشرية اليوم أزمات وفوضى كبيرة ويبحث الجميع عن حل. إن أطروحات القائد آبو تعدّ كونية؛ فهي تبحث عن حلول لجميع مشاكل العالم. الحل الذي توصل إليه القائد آبو موضوعي وأساسي. لقد ذهب Leader Apo إلى العالمية بفكرة عبور الأفق الوطني. من خلال مقاومته تجاوز المستوى الوطني وأصبح ثورياً عالمياً. القائد آبو تجاوز بأفكاره الأفق القومية وانتقل إلى العالمية. تجاوز الحدود القومية من خلال مقاومته وتحول إلى ثوري عالمي. ومن خلال فلسفته تجاوز حدود كردستان وأصبح فيلسوفاً عالمياً. على الرغم من أن قوى المؤامرة تريد تحييد القائد آبو، لكنها لم تتمكن على مدى أعوام من تحقيق ذلك. يتبوأ القائد آبو كل عام مكانته بين أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم. لا يمكن لنظام إمرالي ولا محاولات المتآمرين سد الأفق أمام الفكر الحر للقائد آبو. وهذا الفكر ما زال ينتشر بمختلف السبل. ولهذا السبب فإن العديد من الشخصيات والمكونات، ترى في أفكار القائد آبو منارة تهتدي بها ".

'الطريق إلى الحل يمر عبر إمرالي'

وقالت فوزة يوسف إن حل المشاكل يمر عبر إمرالي، وأضافت: "كل الأساليب التي استخدمت في المؤامرة ضد إرادة القائد آبو، وضد نضال الشعب الكردي من أجل الحرية ومقاتلي كردستان والمقاتلين ضد داعش، باءت بالفشل. هذه المقاومة أدت إلى فشل مخططاتهم يوماً بعد يوم. لقد هزموا كما هزمت فاشية 12 أيلول، وكما هزم صدام في العراق. اليوم تظهر شروط الحل في شمال كردستان. لقد تأكد مرة أخرى أن الحرب والمجازر لا يمكن أن تقضي على الكرد. هذه القوى التي تفكر بهذه الطريقة، يجب أن تتخلى عن هذه السياسة. هناك سبيل واحد فقط للحل وهو يمر عبر إمرالي. هناك محور واحد وهو إمرالي. ممثل الحل معروف. إن مشاكل تركيا لا تحل في اليونان أو الولايات المتحدة أو موسكو أو سوتشي. المشكلة تكمن داخل تركيا ويجب أن تحل هناك. على مدى مائة عام يتعاملون مع الشعب الكردي بالسلاح، وعلى مدى مائة عام يفشلون. ولذلك فقد حان وقت الحل والحرية. حان الوقت لهزيمة السياسة الفاشية المفلسة. هذه الفاشية تشكل أيضاً تهديداً كبيراً لتركيا. سبب إفلاس تركيا هو معاداتها للكرد. إذا أرادت تركيا التخلص من هذا الوضع، وأن تصبح قوة كبيرة في الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري، فيجب عليها الاتفاق مع الكرد، والسبيل إلى ذلك يمر عبر إمرالي".

'كسر العزلة المشددة مسؤولية الجميع'

وفي ختام حديثها وجهت فوزة يوسف نداءً إلى جميع الكرد والقوى الديمقراطية والقوى الساعية إلى السلام في المنطقة، بأن مسؤوليتهم الأساسية هي كسر العزلة المشددة، وقالت: "يجب على الجميع تحمّل مسؤولياتهم. ساهمت أفكار وآراء القائد آبو في تصاعد مقاومة كبيرة هنا، والتي أدت إلى هزيمة داعش. وإذا كان هناك قدر من الوفاء فيجب أن تكون إلى جانب نهج الحرية للقائد آبو والذي تجسد اليوم في شباب وفتيات الكرد. لو أن الشعب الكردي افتقد للإرادة لكانت سائر سوريا الآن في قبضة داعش. يجب أن نكون أوفياء لهذه المقاومة بما يسمح بتصعيدها أكثر. فإذا كنا قد تمكنا من هزيمة داعش والقوى المتطرفة، فإننا قادرون على هزيمة كل أشكال المؤامرات التي تستهدف شعبنا".

(ل)

ANHA