فوزة يوسف: اليوم هو يوم التضامن الوطني ضد الهجمات التركية

في تصريح خاص لوكالتنا، أدانت واستنكرت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فوزة يوسف، هجمات الدولة التركية، ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "أعزي عوائل الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت فوزة يوسف أن ما تقوم به الدولة التركية هو استمرار لحرب الإبادة ضد الشعب الكردي وشعب المنطقة، وأوضحت: "استهداف المدنيين والبنية التحتية هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي جريمة حرب، وهدف هذه الهجمات هو تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وتحقيق مطامعها التوسعية".

وتطرقت فوزة يوسف إلى موقف حكومة دمشق حيث لم تبدِ أي موقف حتى الآن ضد الهجمات التركية، وقالت: "صمت الحكومة السورية تجاه هذه الهجمات التي تهدف المواطنين العزّل السوريين والأرض السورية هو موقف مخجل. وبعيد عن روح المسؤولية. الحكومة السورية مسؤولة عن حماية سيادتها على حدودها ويجب أن تقوم بواجباتها تجاه ذلك".

تركيا هي داعش الجديد

وأشارت فوزة يوسف إلى أن: "تركيا هي داعش الجديد، سياساتها الإرهابية والتعسفية لا تشكل تهديداً على شعبنا وحسب، بل على العالم أجمع؛ لأنها أصبحت وكراً للحركات المتطرفة وسجن للقوى الديمقراطية. الصمت الدولي والإقليمي هو نتيجة اتفاقات وصفقات رجعية تشرعن انتهاكات الدولة التركية؛ وإنها أيضاً مسؤولة عن قتل المدنيين بسبب صمتها هذا".

ونوّهت فوزة يوسف إلى أن: "الدولة التركية بهجماتها هذه تريد كسر إرادتنا، وإثارة الفزع والخوف والاستسلام لسياساتها. لكن علينا أن نعلن للعالم أجمع أن أي هجوم لن يتمكن من النيل من وحدتنا، من إرادتنا، لذلك على شعبنا أن ينتفض وأن يرفع صوته ضد هذه الهجمات التي تستهدف أرضنا وكرامتنا، وأن نقف معاً ضد عدو الإنسانية والنازية الجديدة إننا بإرادة الشعوب سنواجه كل الهجمات وسنحمي مكتسباتنا. يجب أن يحمي الشعب مؤسساته، اليوم هو يوم التضامن الوطني".

وصعّدت دولة الاحتلال التركي منذ يوم أمس هجماتها الجوية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدفت عشرات المرات المنشآت الخدمية والحيوية في إقليم الجزيرة كسد جل آغا والمنشآت النفطية.

(أ ب)

ANHA