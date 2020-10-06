فوزة يوسف: النضال والتنظيم خطوة لمواجهة الحرب الخاصة

حديث عضوة رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، جاء بعد إلقائها الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة الذي انطلق صباح اليوم، في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو.

فوزة يوسف قالت في بداية كلمتها: "إننا نمر بمرحلة شائكة وحساسة من أجل حرية المرأة، لذلك يجب أن يكون لنقاشاتنا وقراراتنا تأثير في المرحلة القادمة لمواجهة الاحتلال والمخططات الآتية على مجتمعنا".

وأضافت فوزة يوسف: "الدولة التركية وكل القوات المساندة لها ما زالت تخطط لتهديد أمن مناطقنا، وبحسب آخر تصريحات لها، فإنه تسعى إلى تجديد الهجمات على شعبنا البريء، الحروب ليست على الشعب الكردي فقط بل على جميع مكونات المنطقة، فتركيا تشكّل تهديدًا خطيرًا على أمن المجتمع والعالم، وهي عدوة للشعوب كافة، وما يثبت ذلك تدخلها في ليبيا واليمن وأرمينيا".

ولفتت فوزة يوسف، أن الاحتلال يسعى إلى إعادة سيناريوهات عفرين وسري كانيه وكري سبي/تل أبيض، وإنهاء الوجود الكردي، السرياني والأرمني بالتهجير والقتل والنهب، "لذلك نقول نحن الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا كافة إن هناك سياسات قتل واحتلال جديدة على سوريا، وعلى القوات الرافضة للاحتلال كافة الوقوف ضد هذه المخططات والعمل من أجل حماية الشعب في شمال وشرق سوريا".

وحول تصريحات وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، حول القضية الكردية قالت فوزة يوسف: "تصريح لافروف هو إثبات وقبول للهجمات التركية على شعبنا في سوريا، ومساندة لتجزئة وتغيير ديمغرافية المناطق عبر مرتزقتها، لذلك فإن تصريح سيرغي لافروف هو قبول لهذه السياسة".

تصعيد المقاومة

القوى الإقليمية والدولية صامتة حيال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على شمال وشرق سوريا، وقالت فوزة يوسف في هذا الإطار "على المجتمع الدولي ألا يكون كالآلة أمام جرائم تركيا وهجماتها على المجتمعات".

وتطرقت فوزة يوسف إلى الحروب الخاصة بالقول "تركيا لا تهاجم الشعوب عسكريًّا فقط، إنما عبر الحرب الخاصة من خلال التلاعب بفكر الشبيبة والمرأة لتخريب المجتمع، لذا على الشبيبة أخذ قرارات صائبة من أجل مواجهة الحرب الخاصة على المجتمع وكذلك على المرأة الشابة تصعيد النضال".

ودعت فوزة يوسف، خلال حديثها الفئة الشابة في الخارج إلى العمل والعودة إلى الوطن والسعي من أجل إفشال مخططات ومشاريع الأعداء، وأردفت "لا يمكن للوطن أن يسير في خطا ثابتة دون الشبيبة، لذا على الجميع الالتفاف حولها وحماية مكتسباتها".

واختتمت عضوة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، كلمتها بدعوة المرأة الشابة إلى توسيع تنظيمها في الساحات والمجالات كافة.

هذا ولا يزال المؤتمر الرابع للمرأة الشابة الذي عُقد تحت شعار "بتنظيم المرأة الشابة نقضي على الاحتلال" مستمرًا بمشاركة 550 مندوبةً، في بلدة رميلان.

(س و)

ANHA