فوزة يوسف: الهجوم استهداف للشعب الكردي وبالأخص الكرد الإيزيديين وعلى الشعب الانتفاض

يتعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" في هذه الأثناء لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي.

وحول الهجوم التركي قالت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، لوكالة أنباء هاوار أن الهجوم هو "استهداف لوجود الشعب الكردي، واستمرارية للإبادة التي قام بها داعش ضد شعبنا اللإيزيدي وشعبنا في مخمور".

ولفتت فوزة يوسف، أن الهجوم أيضاً هو انتهاك للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية.

ودعت فوزة يوسف الشعب قائلةً "على شعبنا أن ينتفض في كل مكان أمام هذا الهجوم الغاشم وحرب الإبادة التي يشنها الأتراك ضد الشعب الكردي".

وشدد فوزة يوسف، أن الهجمات لن تكسر عزيمة الشعب الكردي، وأضافت "فلتعلم الدولة التركية بأن هذه الهجمات لن تكسر إرادة شعبنا وأن القضية الكردية أصبحت محور المنطقة والعالم. وسنحمي وجودنا وهويتنا مهما كان الثمن".

وناشدت فوزة يوسف خلال حديثها المجتمع الدولي و الدولة العراقية للحد من هذه الانتهاكات و ايقاف المجازر بحق الشعب الكردي.

(هـ ن)

ANHA