فوزة يوسف: الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وقطع الفرات كلها تهدف لإبادة الشعوب

نظم اليوم حركة الشبيبة الثورية محاضرة، للحديث عن أهمية الدفاع والمقاومة في مناطق الدفاع المشروع والهدف من هجمات الدولة التركية. وعقدت المحاضرة في مركز الشبيبة الثورية في مدينة قامشلو.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت من قبل الحاضرين من شبيبة مدينة قامشلو، تلا ذلك إلقاء المحاضرة من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف والتي أشارت بداية بأن الحرب التي تشن من قبل الدولة التركية على الشعوب هي حرب نفسية واقتصادية، وقالت: "هي حرب على الشرق الأوسط كاملة وليست على مناطق شمال شرق سورية فقط، لأنهم يسعون من خلال هذه الحرب إلى أضعافنا، ويخشون من المشروع الديمقراطي الذي نطرحه في المنطقة".

ونوهت فوزة :"إلى أن قطع تركيا لحصة سورية من مياه نهر فرات وقطع المياه على أهالي مدينة الحسكة ما هي إلا استمرارية لحربها التي تشنها على المنطقة بهدف الإبادة".

ولفتت فوزة إلى أن "الاشتباكات الحاصلة في مدينة قامشلو لها عمق، وهي مدبرة من قبل جهات ساعية لإشعال الفتنة بين مكونات المنطقة، ولكن بفضل وعي شعبنا وإيمانهم بمشروع الامة الديمقراطية تم إفشال هذه الفتنة".

وتابعت فوزة :"إن الاشتباكات والهجمات في مناطق الدفاع المشروع في آفا شين وزاب ومتينا وزاغروس هي مرتبطة بالهجمات التي حصلت على عفرين وكري سبي وسري كاني وغيرها والهدف منها إبادة الشعب الكردي، وهي محاولات لأن يبقوا الكرد بدون حقوق".

(ه عل)

ANHA