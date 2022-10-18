فوزة يوسف: الدولة التركية ارتكبت مجزرة وعلينا أن نعلن للعالم أننا لن نستسلم

جاء ذلك في حديث عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، خلال تصريح لوكالتنا.

هذا ونشرت اليوم قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة.

وجاء في حديث فوزة يوسف:" قامت الدولة التركية بارتكاب مجزرة وحشية بحق أبناء وبنات شعبنا , واستخدموا الأسلحة الكيميائية على مرأى المجتمع الدولي.

هذا الهجوم لم يستهدف فقط هؤلاء الابطال بل يستهدف وجودنا كشعب و يريد أن يكسر إرادة الكرد الحر و المقاوم".

فوزة يوسف أكدت على عدم الاستسلام أمام الظلم وأنهم سيبقون إلى جانب المناضلين " لذلك يجب علينا أن نعلن للعالم اجمع بأننا لن نستسلم لهذا الظلم و بأننا سنكون إلى جانب المناضلين الابطال الذين يحمون أرضنا و كرامتنا".

ودعت للوقوف ضد سياسة الاحتلال التركي "ندعو شعبنا بأن يقف ضد سياسة الاحتلال ضد هذه المجزرة الشنيعة و أن يكشفوا عن حقيقة الفاشية التركية" .

وقالت أيضاً : على شعبنا في شمال و شرق سوريا بكل مكوناته أن يقف ضد عدو الشعوب و النساء ضد الدولة الفاشية و ممارساتها الوحشية و ندعوا المنظمات الإنسانية بأن يتم رفع الدعاوى ضد الدولة التركية التي تقوم بجرائم حرب.

عضوة الهيئة الرئاسية لـPYD شددت على ضرورة حماية قيم الشهداء والمحافظة عليها وأن يثبت الشعب للعدو أن المقاومة ستستمر، واختتمت :"هؤلاء الابطال قدموا اغلى ما لديهم من أجل حماية وجودنا وهويتنا ، هم فخر أمتنا ، لذلك حماية قيمهم أمانة في رقابنا و يجب أن نحافظ عليها . على شعبنا أن يثبت للعدو و الصديق بأن هذه المقاومة ستستمر مهما كان الثمن غالياً. ولا يمكن لأي سلاح أن يقضي ارادتنا و طموحنا في الحياة الحرة".

(سـ)