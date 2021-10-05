فوزة يوسف تدعو للنفير العام من أجل شنكال

يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK )تنفيذ اتفاقية 9 تشرين الأول الذي جرى بين بغداد وهولير بشأن شنكال باسم الانتخابات.على الرغم من نشاط ومقاومة أهالي شنكال يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني إرسال قوة كبيرة إليها وإنشاء قواعد له فيها.

خرج أهالي شنكال إلى الساحات ضد هذه المحاولات وقطعوا الطريق أمام الخطط الموضوعة ضدهم. كما دعت الإدارة الذاتية وحركة حرية المرأة الإيزيدية الشعب عبر بيانات عاجلة إلى إفشال خطط الحزب الديمقراطي الكردستاني للقضاء على الإدارة الذاتية مرة أخرى.

تحدثت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي((PYD لوكالتنا حول هذا الموضوع وقالت "حماية إرادة شعبنا في شنكال واجب وطني".

'هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد تقسيم كردستان'

أدانت فوزة يوسف بداية هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على 7 مقاتلين من الكريلا ، وقالت "هذا الهجوم يدعم الدولة التركية ويخدم خطة الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي. كما أنه يشرعن احتلال كردستان. لأن الكريلا هي القوة الوحيدة التي تقاوم ضد احتلال الدولة التركية وتقاوم ضد الإبادة الجماعية. هذا الهجوم هو ضد الوحدة الوطنية . ويؤيد تقسيم كردستان ويشجع عدو الشعب الكردي ".

'هذه المحاولات هي نتيجة اتفاقيات رجعية'

وعلقت فوزة يوسف على محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتحام شنكال، وقالت "يجب أن يحترم الحزب الديمقراطي الكردستاني إرادة الإدارة الذاتية في شنكال. الأساليب المسلحة ستفتح الطريق أمام كارثة كبيرة .مثل هذه المحاولات ستشكل فرمانا جديدا .هذه المحاولات هي نتيجة لاتفاقات رجعية جرت صياغتها. لذلك يجب ألا نسمح لهذه الاتفاقيات بأن تدخل حيز التنفيذ. لذلك ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ الاستراتيجي ".

'روج أفا تعتبر نفسها مسؤولاً عن شنكال'

وذكّرت فوزة يوسف بأنهم قدموا العديد من الشهداء في عملية تحرير شنكال "نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام شعب شنكال. ونحن في روج آفا نقول أن شنكال ليست وحدها. حماية إرادة أهلنا في شنكال واجب وطني. الهجمات على شنكال هي هجمات على القيم الوطنية. ولن تصمت روج أفا حيال هذا ".

دعوة للنفير عام

دعت فوزة يوسف في نهاية حديثها أهالي شمال وشرق سوريا للوقوف إلى جانب إرادة شعب شنكال وأضافت "شنكال هي كرامة الشعب الكردي ، مثلما وقف شعب روج أفا ضد فرمان 2014 سيدعم إرادة شعب شنكال ولن يسمح بحدوث فرمان جديد.لذلك يجب نعلن النفير العام من أجل شنكال ونظهر دعمنا لها.يجب أن يتخذ شعبنا موقفا ضد المخططات القذرة ".

(ر)

ANHA