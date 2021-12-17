فوزة يوسف تدعو إلى تدعيم القطاع الزراعي والاعتماد على الموارد المحلية لتفادي آثار الأزمة الاقتصادية

وحضر الاجتماع السنوي لمجلس مقاطعة قامشلو، الذي عقد في مركز آرام تيكران للثقافة والفنّ في بلدة رميلان، 200 عضو من مجلس المقاطعة والنواحي والمنطقة والبلدات، بالإضافة الى ممثلين عن هيئات الادارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

ويتضمن برنامج الاجتماع مناقشة الوضع التنظيمي وقراءة التقرير السنوي ووضع برنامج عمل لعام 2022، من قبل مجالس الشعب؛ ليخدم أهالي مقاطعة قامشلو.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلته كلمة الافتتاح، ألقتها عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، تطرقت من خلالها إلى الأزمة المعاشة في منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب غياب الإرادة الشعبية وسيادة أنظمة الدولة القومية الاستبدادية، الأمر الذي جعل المشاكل الاقتصادية والسياسية تتعمق وتتكرر لعدم وجود نظام اجتماعي ديمقراطي".

وتابعت "لا يزال هناك تدخّل دولي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا التدخّل جلب عدم الاستقرار. ووضع لبنان غير المستقر وأزمة ليبية ووضع العراق بعد الانتخابات إلى جانب الأزمة السورية وتدخّلات وتهديدات تركيا لمناطق شمال وشرق سوريا، كلها حلقات من السلسلة نفسها، تفيد أن الأنظمة الدولية غير قادرة على حل قضايا ومشاكل الشعوب".

وشددت فوزة على أن نموذج الإدارة الذاتية هو البديل للأنظمة السائدة "الإدارة الذاتية نموذج بديل للأنظمة السائدة، لكن القوى الرجعية التي لا تؤمن بإرادة الشعوب تعتبر هذا النموذج تهديداً لها".

عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، تحدثت أيضاً عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا والتي تنعكس أيضاً على شمال وشرق سوريا، وقالت "إننا نعيش أزمة اقتصادية حقيقية، لكن إذا قمنا بإدارة الأمور بشكل صحيح، فسنخرج من الأزمة بخسائر أقل، لذلك يجب التركيز على الزراعة؛ لأنها تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد في المنطقة".

وأضافت "علينا أن نقدم نقدنا الذاتي لعدم التركيز بشكل كافٍ على الجانب الزراعي، لكن يجب أن يكون عام 2022 عام التركيز على الجانب الزراعي وتأمين المواد الأساسية والاهتمام بالبيوت البلاستيكية التي تؤمّن لنا المواد الأساسية في خطوة تهدف إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الموارد المحلية".

(ك-ع/آ)

ANHA