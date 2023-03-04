فوزة يوسف في منتدى المرأة: النساء ذوات قوة كبيرة

جاءت كلمة فوزة يوسف خلال منتدى المرأة ودورها في هيئة الإدارة المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا والذي انطلقت أعماله صباح اليوم (4 آذار)، في منتجع شتو ببلدة توينة التابعة لمدينة الحسكة.

استهلت فوزة يوسف حديثها بمباركة نضال المرأة المناضلة والحرة والتي تسعى إلى تحقيق الحياة الندية الحرة. وأكدت "من أجل انتصار ثورة المرأة، سنصعد نضالنا".

وأضافت "لعبت المرأة خلال ثورة روج آفا دوراً بارزاً ومهماً في عمل البلديات، وكانت من أولى أعمال المرأة خلال ثورتها إدارة عمل البلديات".

واستذكرت فوزة يوسف النساء اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل إدارة "هذا العمل وتطويره بشكل منظم إلى أن وصلن إلى مرتبة الشهادة"، مبينة "نحن النساء في هذه الجغرافية على معرفة تامة بأن الذهنية الذكورية السلطوية ترفض تقدم المرأة في جميع مجالات الحياة، ولا تريد انتصار الثورة التي تقودها المرأة، على الإطلاق".

وأشارت إلى أنه وبسبب نضال المرأة وكفاحها، يحاربها الجميع وبكافة أساليب الحرب الخاصة لكسر إرادتها المبنية على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

فوزة يوسف أكدت على أن النساء يملكن اليوم إرادة قوية في مواجهة جميع الصعوبات التي يتعرضن لها، في جميع مجالات الحياة، وقالت: "لا أحد يستطيع أن يضعف إرادة المرأة ويكسر عزيمتها".

كما أوضحت أن النساء يقاومن بقوة وإصرار وعزيمة في درب الحرية، ساعيات إلى تحرير أنفسهن من الذهنية الذكورية، وتحرير جميع نساء العالم.

مؤكدة "مهما كانت القوى التي تحارب النساء في جميع أنحاء العالم قوية، لن تستطيع النيل من إرادتهن وإلحاق الهزيمة بهن أو إعادتهن خطوة إلى الخلف، فإنهن ذوات قوة كبيرة".

(م ح)

ANHA