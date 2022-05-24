فور وصوله إلى عفرين المحتلة.. الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مواطناً من أهالي ناحية شيه

بحسب مصدر، فقد أقدم مرتزقة ما يسمى بـ "جهاز الأمن" التابع للاحتلال التركي في الـ 19 أيار الجاري، على اختطاف المواطن أحمد سليمان بكر البالغ من العمر (32 عاماً)، وهو من أهالي قرية جقلا التابعة لناحية شيه في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر إن المرتزقة أقدموا على اختطافه فور وصوله إلى المقاطعة، قادماً من لبنان الذي نزح إليه بعد العدوان التركي على المقاطعة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن "المجلس الوطني الكردي" كان من أبرز المشجعين للعودة إلى عفرين المحتلة بضمانات كاذبة؛ وذلك للمساهمة في ترسيخ احتلال تركيا لعفرين، عبر نكرانه وقوع أي جرائم بحق سكانها الأصليين على يد الاحتلال التركي ومرتزقته.

(آ ر/ ل م)

ANHA