فوج إطفاء دير الزور يخمد حريقاً ويمنع توسعه

وحسب مراسلنا في دير الزور فإن الحريق ناجم عن شرارة من أحد الجرارات الزراعية التي كانت تجمع التبن والقش من بقايا الحصاد، واقتصرت الأضرار على 12 دونماً، وأغلبها كان محصوداً في وقت سابق.

وكانت الجهات المختصة في مجلس دير الزور المدني وفوج إطفاء دير الزور وبالتعاون مع الأهالي قد اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للسيطرة على الحرائق في حال نشوبها لتجنب مآسي العام الماضي.

وفي الرقة أيضاً تمكن فوج إطفاء الرقة اليوم، من إخماد حريق في قرية مرج الزهور التي تبعد 20 كم شمال الرقة قبل انتقاله إلى الأراضي الأخرى، الحريق نشب في هكتارين وكان المحصول قد حُصد في وقت سابق.

(ع م/م)

ANHA