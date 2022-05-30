فوضى وفلتان أمني في مدينة الباب المحتلة على خلفية اغتصاب طفلة

وأفادت مصادر من مدينة الباب المحتلة من قبل تركيا، أن رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً، أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً من نازحي مدينة تدمر بمحافظة حمص.

وقالت المصادر أن نازحي مدينة تدمر انتفضوا بوجه مقرات مرتزقة ما تمسى "الشرطة العسكرية" في مدينة الباب المحتلة، مطالبين بمحاسبة مرتكب الجريمة.

وتشهد مدينة الباب وريفها بعد منتصف اليوم الأثنين حالة من الفوضى والفلتان الأمني، بالإضافة لتحرك ارتال عسكرية من مدينة الراعي، لمرتزقة أحرار الشرقية والسلطان مراد ومسلحين من أهالي مدينة تدمر صوب مقرات ما تسمى الشرطة العسكرية في مركز المدينة.

ووفقاً للمصادر، لا تزال حشود من المدنيين معتصمين أمام مقرات الاحتلال التركي ومرتزقته في دوار السنتر بمركز مدينة الباب المحتلة.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا في الشمال السوري، حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، بسبب ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته اللاأخلاقية بحق المدنيين، من قتل وخطف وسلب ممتلكات المدنيين، فضلاً عن عمليات الاغتصاب التي تطال النساء في تلك المناطق.

(ج س)

ANHA